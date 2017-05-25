Arguvan Standı İlgi Gördü

Malatya Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Öğrenme Şenlikleri ve El Emeği Göz Nuru Sergisi’nde Arguvan standı ilgi gördü.

Büyükşehir Belediyesi binası yanındaki fuar alanında bu yıl üçüncüsü düzenlenen şenliklerde Arguvan Halk Eğitim Merkezi standında el sanatları sergisi ile yöreye özgü türküler seslendirildi.

Canlı müzik dinletisinin de yapıldığı stantta halı dokuması da yer alırken, stant, Arguvan’dan gelenlerle başta olmak üzere fuar alanını ziyaret eden vatandaşlar ilgi gördü.

Arguvan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şükrü Uyar, kendilerine gösterilen ilgiden ötürü Malatyalılar’a ve Arguvanlılar’a teşekkür etti.

AA