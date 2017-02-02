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Malatya Haber -

Arguvan’a İçmesuyu Alt Yapısı

Arguvan’a İçmesuyu Alt Yapısı
  • 02.02.2017
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu alt yapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arguvan İlçesi’ne maliyeti 2.9 milyon TL olan 33.7 kilometrelik içmesuyu hattı çalışması yapılacak.

Arguvan’a 2.9 milyon yatırım gerçekleşecek

Konu ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, Arguvan’da altyapı çalışmalarım devam etmekte. Tüm ilçelerimizin modern bir altyapıya kavuşması için çalışmalarımız kesintisiz devam ediyor. Bu kapsamda Arguvan merkezi için içmesuyu ihalesini gerçekleştirdiklerini kaydetti. Dr. Özdemir, “Diğer ilçelerimizde olduğu gibi Arguvan İlçemizde de çalışmalarımız devam edecek. Maliyeti 2.9 milyon TL olan 33.7 km  içmesuyu hattı 600 abone bağlantısı, 14 vana odası, 4 kaptaj, 30 adet yangın hidratı çalışmalarının ihalesini gerçekleştirdik. En kısa sürede yatırım çalışmalarına başlayacağı diğer ilçelerimizde olduğu gibi Arguvan ilçemizde Modern bir içmesuyu altyapı ağının tamamlanmasını hedefliyoruz. Arguvan İlçemize hayırlı olması temenni ediyorum” dedi.

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