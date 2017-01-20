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Malatya Haber -

Arguvan’a Kadın Dinlenme Evi

Arguvan’a Kadın Dinlenme Evi
  • 20.01.2017
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Arguvan Belediyesi tarafından yaptırılan Kadın Dinlenme Evi hizmete açıldı.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, ilçe merkezinde yapılan “Kadın Dinlenme Evi”nin açılışında yaptığı konuşmada, ilçede görebildikleri kadarıyla eksiklikleri ve aksaklıkları gidermeye çalıştıklarını aktardı.

İlçeye özellikle yazın köyden gelen kadınların araçlarını beklerken oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, sohbet edebilecekleri daha öncelerde bir çay bahçesi oluşturmak istediklerini ancak kışında aynı şekilde sıkıntı çekildiğini gördüklerini ifade eden Başkan Kızıldaş, şunları söyledi:

“İlçe merkezimizde gidip oturabileceği sohbet edebilecekleri bir yer olmadığı için düşünerek aktivite olsun diye belediye olarak böyle hazırlıkta bulunduk. İnsana hizmet eden insanı odak noktasına koyan bir düşünceden bir yerel yönetim anlayışından geliyoruz. Bu anlayış gereği de bu anlamda hizmetimizi önce insanlarımızı rahat edebilecekleri insanlarımızın yaşam kalitesini biraz daha yukarılara çıkartabileceğimiz projelerden başladık.”

Malatya CHP İl Başkanı Enver Kiraz da açılışta yaptığı konuşmada, hem kültürel değerlerin yaşatılması açısından hem de Arguvan’ın sosyal bir alana taşınması açından önemli bir yerin açılışının yapıldığını belirtti.

AA- Bülten

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