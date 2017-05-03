Arguvan’a Yeni İçme Suyu Alt Yapısı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Malatya genelinde içmesuyu altyapı çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Arguvan ilçesine maliyeti 2,9 milyon TL tutarında 38 km içmesuyu hattı çalışmasına başlanıldı.

Dr. Özgür Özdemir: Arguvan Merkezine 38 Km’lik Sağlam İçmesuyu Altyapı Yatırımı Gerçekleştiriyoruz

Şehir genelinde yapılan altyapı çalışmaları hakkında bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’mıza 50 yıl hizmet verecek sağlam altyapı sağlam gelecek anlayışıyla çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda şehrin merkezinde olduğu gibi ilçelerinde de altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. 2017 Yılının başlarında Doğanyol ve Pütürge ilçelerimizin merkez içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenileyerek burada yaşayan hemşehirlerimizi daha sağlam bir altyapıyla buluşturduk. Bu çalışmalarımızla beraber Doğanşehir, Akçadağ, Hekimhan ve Yazıhan ilçelerimizin de merkez içmesuyu ve kanalizasyon altyapısını tamamen yenilemek için ekiplerimiz çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Arapgir, ilçemizin merkezine de 50 yıl kesintisiz hizmet verecek altyapı projesini tamamladık. İnşallah en kısa sürede hayat geçireceğiz” dedi.

Malatya genelinde içmesuyu altyapı çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek altyapı ağını sağlamlaştıran MASKİ Genel Müdürlüğü; Arguvan ilçesinin merkez mahalleler içmesuyu projesini tamamlayıp ihalesini gerçekleştirerek altyapı çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Dr. Özgür Özdemir, ”Şuana kadar 7 km’lik altyapı çalışmalarını tamamladığımız Arguvan ilçemizin merkezine toplamda maliyeti 2,9 milyon TL tutarında 38 km’lik içmesuyu hattıyla beraber 600 adet abone bağlantısı, 2 adet debimetre odasının yanı sıra 4 adet Kaptaj çalışması gerçekleştirilecek. Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla beraber Arguvan ilçemizin merkez mahalleleri modern bir altyapıya kavuşmuş olacak” dedi.

Bülten