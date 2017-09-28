Arguvan’da 8.5 Km.’lik İş Kaldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi(MASKİ) Genel Müdürlüğü Arguvan İlçesi Merkezindeki 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapı çalışmalarının 40 Kilometrelik kısmını tamamladı.

“İçmesuyu Altyapısında Son 8.500 Metre”

Malatya merkez ve ilçelerde dev altyapı projeleri hazırlayarak Malatya’yı muazzam bir altyapıya kavuşturmayı hedefleyen MASKİ Genel Müdürlüğü yatırımlarına kesintisiz devam ediyor. Yaptığı güçlü altyapıyla Malatyalıların musluklarına Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu ulaştırıyor. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Genel Müdür Dr. Özgür Özdemir, “Malatya’mızın temiz içmesuyunu tüm mahalle ve ilçelerimize kaliteli bir şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Arguvan İlçesi Merkezinde maliyeti 3,4 milyon TL olan 48,5 kilometrelik içmesuyu altyapısı, 600 abone bağlantısı ve 2 adet debimetre vana odası çalışması yapıyoruz. Çalışmalarımızın 40 kilometrelik kısmını tamamladık. Kalan 8,5 kilometrelik çalışmalarımızı tamamlandığında Arguvan merkezdeki vatandaşlarımız dünya standartlarında daha kaliteli içmesuyuna kavuşmuş olacak. Hedefimiz Arguvan ve Malatya’nın tamamına daha sağlıklı ve bol içmesuyu sunmak. Malatya’nın tamamında çalışmalarımız hız kesmeden devam ediyor. Özveriyle çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.

Bülten