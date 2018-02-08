Arguvan’da Abdal Musa Lokması

Arguvan Abdal Musa Kültür Derneği tarafından “Abdal Musa Lokması” etkinliği düzenlendi.

Dernek Başkanı Soner Üstün, etkinlikte yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, kırgınlıkların ve küskünlüklerin bu çatı altında olmayacağını ve bu duygu ve düşünceler ışığında hareket ederek, katkı sunanlara ve katılımcılara teşekkür etti.

Abdal Musa Lokması sonrasında Birlik Cem’i yapıldı. Birlik Cem’ini Malatya Ali Kapısı Derneği Başkanı Muhsin Topalcengiz Dede yönetti.

Düzenlenen etkinliğe, Arguvan Belediye Başkan Yardımcısı Kamber Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.

AA