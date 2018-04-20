Arguvan’da Düzenleme Çalışması

Arguvan Belediyesi tarafından ilçe merkezinin giriş-çıkışları, kavşaklar ve refüjlerin yenilenmesi çalışmaları devam ediyor.

İlçe merkezinin girişinden başlayarak çarşı yoluna kadar uzanan kaldırım çalışmaları çerçevesinde fidan dikimi de devam ediyor. Çalışmalarla ilçenin çehresi değişirken belediye ekipleri çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Mahalle ve çarşı içerisinde kanalizasyon ve yağmurlama suyu çalışmaları nedeniyle bozulan yol ve kaldırımların bakım ve onarımına yoğunlaşan belediye ekipleri bahar mevsiminin gelmesi nedeni ile ağaçlandırma çalışmalarına da hız verdi. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, yürütülen düzenleme ve ağaçlandırma çalışmasını yerinde inceledi. Refüje ağaçlardan bir tanesini kendisi yerleştiren Başkan Kızıldaş Prof. Dr. Temel Yılmaz Caddesinde orta refüjlere ıhlamur ağaçlarını dikmeye başladıklarını söyledi.

Başkan Kızıldaş, “Caddelerimize nitelikli ağaçlar dikiyoruz. Parke taşı ile kaplama olan kaldırımların düzenlenme çalışmaları yanında, orta refüj ve yaya kaldırımlarına yeni fidanlar dikiliyor. İlçemiz yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarının bitiminde daha modern bir görünüm kazanacak” diye konuştu.

iha