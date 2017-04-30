Arguvan’da Futbol Turnuvası
Arguvan Kaymakamlığı tarafından, sosyal ve sportif faaliyetler kapsamında organize edilen okullar arası ve kurumlar arası futbol turnuvası başladı.
Futbol turnuvasında, ortaokullardan birer takım, liseden 3 takım ve ilçede bulunan kurumlardan ise 8 takım mücadele edecek.
Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, yaptığı açıklamada, amaçlarının ilçede birlik ve beraberliği pekiştirici, kurumlar ve okullar arasındaki bağı daha da kaynaştırmayı ve dayanışmayı güçlendirmek olduğunu belirtti.
Futbol turnuvasının tamamlanmasının ardından ilçede voleybol ve masa tenisi karşılaşmaları da yapılacak.
AA
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