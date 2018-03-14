Arguvan’da Futbol Turnuvası
Arguvan Kaymakamlığı tarafından düzenlenen futbol turnuvası başladı.
İlçede bulunan halı sahada düzenlenen turnuvanın başlama vuruşunu Kaymakam Cuma Emeç yaptı.
Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, turnuvanın amacının milli birlik ve beraberliğin pekiştirilmesi, gençlerin arasında kaynaşmanın sağlanmasını sağlamak olduğu belirtildi.
Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve özel sektörlerinin takımlarının yer aldığı turnuva 20 Nisan’da sona erecek.
AA
Yorumlar
YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."