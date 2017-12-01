Arguvan’da Kadın Başkan Kazandı
Malatya’da, CHP Arguvan İlçe kongresinin yapıldığı ve başkanlığa yeniden Ulaş Çopur’un seçildiği bildirildi.
Arguvan Belediyesi Toplantı Salonu’nda yapılan kongreye, CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ve partililer katıldı.
Kongrede, ilçe başkanlığı için Ali Hasan Çakır ve mevcut bayan başkan Ulaş Çopur yarıştı.
Adaylardan Ali Hasan Çakır, 40 oy alırken mevcut başkan Ulaş Çopur ise 52 oy alarak yeniden ilçe başkanı seçildi.
Bir oy ise geçersiz sayıldı.
AA- malatyahaber.com
Başkanlık için yarışan Ali Hasan Çakır (soldaki) ve Ulaş Çopur
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