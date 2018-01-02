Arguvan’da Kaldırımlar Yenileniyor
Arguvan Belediyesi ilçe merkezindeki kaldırımları yeniliyor.
Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı çalışmaları dolayısıyla bozulan ve tamir gerektiren kaldırımlardaki kilit taşlarını yenilediklerini söyledi.
Mahallelerdeki dar sokakları da yenileyerek vatandaşlara daha iyi hizmet vermeye çalıştıklarını belirten Kızıldaş, “Çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Hizmetlerimiz Arguvanlıların daha rahat yaşamaları için yapılıyor. Üstyapıyı da bitirdikten sonra uzun bir süre Arguvan’da altyapı problemi olmayacaktır. Belediye olarak daha çok çalışacağız. Ayrıca sahada çalışan personelimize de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum.” dedi.
AA
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