Arguvan’da Kömür Yardımı
Arguvan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımına devam ediyor.
İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere kömür dağıtılıyor.
Yardımlar kapsamında 500 aileye kömür yardımı yapmayı planlayan vakıf, şu ana kadar 420 aileye kömür yardımında bulundu.
Kömür yardımlarının 2 hafta içerisinde tamamlanması bekleniyor.
AA
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