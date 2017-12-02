Arguvan’da Kömür Yardımı

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu’nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fındıklıspor’a 3-0 mağlup oldu. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mustafa Dost ve Eyyüp Şahin hakem ikilisi görev yaptı....