Arguvan’da Öğrencilere Trafik Eğitimi
Arguvan ilçesinde öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Arguvan İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği tarafından Atatürk İlkokulu, Cumhuriyet Ortaokulu ve Arguvan İmam Hatip Ortaokulunda trafik eğitim programı düzenlendi.
Eğitim programlarına 395 öğrenci katıldı.
İlçe Emniyet Amiri Emre Büyük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, programlarda, öğrencilere, okul servis araçlarına inme ve binme kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri takılması, yaya geçitlerinin kullanılması ile sokaktaki çeşitli tehlikeler konularında eğitim verildiğini söyledi.
Eğitimlerin verimliliği artırmak amacıyla öğrencilere trafik güvenliği konusunda çeşitli çizgi filmler izletildiğini aktaran Büyük, ayrıca okul bahçesine getirilen servis aracıyla öğrencilere uygulamalı eğitim verildiğini kaydetti.
AA