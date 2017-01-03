Arguvan’da Sözleşmeli Öğretmenlere Seminer

Arguvan ilçesindeki sözleşmeli öğretmenlere seminer verildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Arguvan’a atanan sözleşmeli öğretmenler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen bir öğretim yıl boyunca devam edecek “okul dışı faaliyetler” adlı eğitim seminerine katıldı.

Arguvan Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, seminer öncesi yaptığı açıklamada, sözleşmeli öğretmenlerin sınıf içi, okul dışı faaliyetler ve hizmet içi eğitim olmak üzere üç aşamada eğitim alacaklarını belirtti.

90 saat sürecek eğitimin öğretmenlerin şehir kimliğini tanıması, kurumsal işleyiş mesleki eğitim ve kariyer gibi konularda yetiştirilmesi amacıyla verildiğini belirten Yay, eğitimde 15 Temmuz darbe girişimi ve milletin zaferi konularına da yer verileceğini sözlerine ekledi.

AA