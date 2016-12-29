You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

You are missing some Flash content that should appear here! Perhaps your browser cannot display it, or maybe it did not initialize correctly.

Örnek Resim


Opel Reklam
Malatya Haber -

Arguvan’da SYDV Toplantısı

Arguvan’da SYDV Toplantısı
  • 30.12.2016
  • 0

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, vakıf üyeleriyle tek tek tanışan Kaymakam Emeç, SYDV’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Emeç, amaçlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu belirterek, ailelerin imkanlar ölçüsünde taleplerini karşılamaya çalışacaklarını söyledi.

Vakıf üyelerinin de ihtiyaç sahiplerini vakfa yönlendirilmesini talep eden Emeç, şunları kaydetti:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla, sosyal devlet ilkesi ve ‘Devlet kimsesizlerin kimsesidir’ düsturu gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin varlığı ve sıcaklığı hissettirilmektedir. Vakıf mütevelli heyetimizin, vakıf çalışanlarımızın ve tüm Arguvanlıların çevresindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın vakfımıza müracaat yapmalarını sağlamaları ve bu vatandaşlarımızla vakfımız arasında köprü olmaları büyük önem arz etmekte. Bu hususta herkese görev düşmektedir.”

AA

Etiketler: /

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici, saygısız ifadeler, cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, suçluyu ya da suçu övücü, uygunsuz gönderici adı, 'naylon- uyduruk' mail adresli, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmayacaktır. Ayrıca, mesajların tüm yasal ve cezai sorumluluğu, mesajlarıyla birlikte IP numaraları da düşen göndericilere aittir."