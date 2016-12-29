Arguvan’da SYDV Toplantısı

Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) üyeleriyle toplantıda bir araya geldi.

Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, vakıf üyeleriyle tek tek tanışan Kaymakam Emeç, SYDV’nin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Burada konuşan Emeç, amaçlarının gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaşmak olduğunu belirterek, ailelerin imkanlar ölçüsünde taleplerini karşılamaya çalışacaklarını söyledi.

Vakıf üyelerinin de ihtiyaç sahiplerini vakfa yönlendirilmesini talep eden Emeç, şunları kaydetti:

“Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla, sosyal devlet ilkesi ve ‘Devlet kimsesizlerin kimsesidir’ düsturu gereğince ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza devletimizin varlığı ve sıcaklığı hissettirilmektedir. Vakıf mütevelli heyetimizin, vakıf çalışanlarımızın ve tüm Arguvanlıların çevresindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın vakfımıza müracaat yapmalarını sağlamaları ve bu vatandaşlarımızla vakfımız arasında köprü olmaları büyük önem arz etmekte. Bu hususta herkese görev düşmektedir.”

AA