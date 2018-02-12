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Malatya Haber -

Arguvan’da Taksicilere Yazıhane

Arguvan’da Taksicilere Yazıhane
  • 12.02.2018
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Arguvan ilçesinde taksiciler için Büyükşehir Belediyesinin katkıları ile yazıhane kuruldu.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) Başkanı ve aynı zamanda Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, beraberindeki oda başkanları ile birlikte Arguvan ilçesinde taksici olarak faaliyet gösteren esnafları ziyaret etti.

Ziyarette Arguvan ilçe merkezine taksiciler için kurulan yeni yazıhanede inceleme yapan Keskin, “Arguvan ilçemizde yıllardan beri taksici esnafımızın bir tane yazıhane talebi vardı. Taksici esnafımız kışın soğuğunda, yazın sıcağında sıkıntı yaşıyordu. Esnafımızın bu sıkıntısı Büyükşehir belediyemizin katkı ve destekleri ile çözüldü. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a teşekkür ediyoruz. Arguvan’da taksici esnafımızın artık bir adresi var. ” dedi.

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