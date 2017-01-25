Arguvan’da Tarımsal Kalkınma Toplantısı

Arguvan Belediyesi ve Arguvan Ziraat Odası’nın talebiyle Yoncalı Barajının faaliyete geçmesi ile tarım ve hayvancılık ile ilgili sorunlar konuşuldu.

Toplantının ilk ayağı Arguvan Hükümet Konağında Kaymakam Cuma Emeç ve Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıya Tarım İl Müdür Vekili Zülküf Yıldırımoğlu, Arazi Toplulaştırma Koordinatörü Basri Dağdelen, DSİ 92. Şube Müdürlüğü Başmühendis Özkan Yalçın, Arguvan Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Ziraat Mühendisleri Odası Malatya Şubesi Eski Başkanı Fevzi Çiçek, TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü Mühendisleri katıldılar.

Toplantıda; Yoncalı barajının faaliyete geçmesiyle birlikte ürün yelpazesinin genişletilmesi, alternatif ürünlerin geliştirilmesi için toprakların analizinin yapılması, yanlış ekimi ve sulamanın önüne geçilebilmesi için üreticilerin çiftçilerin eğitilmesi ve bilinçlendirme çalışmalarının yapılması, tarımsal anlamda ve ziraat anlamında uygun ürün seçeneklerinin belirlenmesi, modern tarım uygulaması için örnek alanların yaratılması, artı değer katacak ürünlerin genişletilmesi, hayvancılık alanında yine üreticilerin bilinçlendirilerek et ve süt üreticiliğinin geliştirilmesi konusu üzerine tarımsal kuruluşlar ile alanında uzman kişilerle birlikte görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantı sonrasında açıklamalarda bulunan Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, “Önümüzdeki süreçte Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının davet edilmesi gerektiği düşüncemizi dile getirdik. Amaç toprak suyla buluştuğunda çiftçilerimizin bilinçli bir şekilde üretim yapmaları” ifadelerini kullandı.

Başkan Kızıldaş “Yapılan toplantıların sonucunda oluşacak tarımsal ve hayvansal ürünlerin yerinde değerlendirilmesi, işlenmesi, paketlenmesi ve pazarlanması konusunda gerekli çalışmaların yapılması konularını toplantıda görüştük. Bu anlamda yeni iş sahası oluşturulacağından Arguvan’dan göç etmek zorunda kalan vatandaşlarımızın tekrardan kendi topraklarına dönmeleri amacımızdır” diye konuştu.

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