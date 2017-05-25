Arguvan’da Yemek Yarışması

Arguvan’da yöresel yemek yarışması düzenlendi.

Arguvan Çok Programlı Anadolu Lisesi Salonu’nda Arguvan Kaymakamı Cuma Emeç’in eşi Ayşe Emeç başkanlığında gerçekleştirilen yarışmaya 32 kişi başvurdu.

Emeç, yarışmayla Arguvan’a ait yöresel yemeklerin tanıtılması ve yaşatılmasını amaçladıklarını ifade ederek, yarışmaya gösterilen ilgiden dolayı teşekkür etti.

Yarışmada “Külde Kömbe” adlı yemeğiyle 85 yaşında Zekiye Özdemir birinci, “aşure” yemeği ile Dilek İnanmaz ikinci, “Düğün Yemeği” ile Melahat İnanç üçüncü oldu.

Dereceye girenlere altın, diğer katılımcılara ise çeşitli hediyeler verildi.

AA