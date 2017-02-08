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Malatya Haber -

Arguvan’da Zümre Kurulu Toplandı

Arguvan’da Zümre Kurulu Toplandı
  • 09.02.2017
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Arguvan Milli Eğitim Müdürülüğü tarafından zümre kurulu toplantısı yapıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantı, İlçe Zümre Kurulu başkanlarının katılımıyla gerçekleşti.

Arguvan Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hafız İmer, toplantıda yaptığı konuşmada, okulun çevreyle bütünleştirilerek çevrenin övünç kaynağı haline dönüştürülmesi ve akademik çevreyle okulun her alanda iş birliğine teşvik edilmesini amaçladıklarını kaydetti.

Eğitimde kalitenin yükseltilmesi ve sürekliliğinin sağlanmasını hedeflediklerini anlatan İmer,  “İlçemizde eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunları tespit etmek, çözüm üretmek ve uygulamada birliği sağlamak için bir araya geliyoruz.” ifadelerini kullandı.

AA

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