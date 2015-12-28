Arguvan’dan Gönüllere Türküler

İnönü Üniversitesi’nin düzenlediği, geleneksel ‘Arguvan Türküleri Gecesi’nin 7.si büyük bir ilgi ve coşkuyla gerçekleştirildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapılan konserde, İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrenci ve öğretim elemanlarından oluşan koronun, solistlerin, Arguvan Türkülerinin usta yorumcusu Erhan Yılmaz’ın yanı sıra ünlü ses sanatçısı Mustafa Özaslan ile Grup Çığ üyeleri, okudukları türkülerle salonu dolduran yaklaşık iki bin türküsevere kimi zaman hüzün, kimi zaman coşku dolu bir türkü gecesi yaşattı.

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik: Arguvan Türkülerini yaşatmak boynumuzun borcu

Gecede konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik, Arguvan Türkülerinin Arguvan, Malatya ve Türkiye’nin insanlığın ortak sanatsal üretimine, kardeşçe yaşayan bir toplum tasavvuruna yapılan büyük bir katkı olduğunu belirterek, “Dolayısıyla Malatya’nın üniversitesi olarak, İnönü Üniversitesi olarak kendi kültürümüzün harcını oluşturan Arguvan Türkülerini geleceğe taşımak ve bu türkülerin anlamı bağlamında toplumumuzun kardeşliği için ders çıkarmak boynumuzun borcudur” diye konuştu.

Mustafa Özarslan: Malatya’da türkü söylemek çok zor

Gecenin konuk sanatçısı Grup Çığ Solisti Mustafa Özarslan ise “Malatya türkü diyarıdır. Arguvan zaten türkü demektir. Dolayısıyla Malatya’da türkü okumak zordur. Çünkü burada herkes türkü yakar, türkü okur. Bu nedenle sürç-i lisan edersek bizi hoş görün” dedi.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’in ev sahipliğinde yapılan geceye 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Mehmet Akyürek, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, Baro Başkanı Enver Han, AKP Malatya Milletvekili Adayı Nurettin Yaşar, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İsmail Özdemir, Prof. Dr. Davut Özbağ, Turgut Özal Tıp Merkezi Karaciğer Nakli Enstitüsü Prof. Dr. Sezai Yılmaz, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, Ankara Arguvanlılar Derneği Başkanı Battal Yıldız, Malatya Kültür ve Turizm Şube Müdürü Ali Cengiz, CHP Kadın Kolları Başkanı Güllü Tuncer, fakülte yöneticileri, öğretim üyeleri ve kalabalık bir dinleyici topluluğu katıldı.

Rektör Çelik: Türküler sevgi ve kardeşlik bağını güçlendiriyor”

Gecenin açılışında konuşan selamla konuşması yapan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’in 7 yıl önce göreve başlamasından sonra ‘Malatya ve Arguvan’ın kültürel – sanatsal mirasının yaşatılması, geniş kitlelerle buluşturulması ve geleceğe taşınması’ amacıyla başlattığı Arguvan Türküleri Gecesi’nin 7’ncisine diğerlerinde olduğu gibi yine büyük bir ilgi vardı. Kampüsteki Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’ni dolduran hınca hınç kalabalık, gece boyunca sanatçılara eşlik etti, alkışlarla beğenisini dile getirdi.

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, türkülerin sevgi ve kardeşlik bağlarını kuvvetlendiren bir özelliğe sahip olduklarını vurgulayarak, “Hele hele Anadolu coğrafyasında, Türk dünyasında önemli bir yer tutan Arguvan Türküleri kardeşlik ve sevgi dünyamıza çok daha güçlü bir anlam ve katkı kazandırmaktadır” dedi.

Arguvan Türkülerinin Arguvan, Malatya ve Türkiye’nin insanlığın ortak sanatsal üretimine, kardeşçe yaşayan bir toplum tasavvuruna yapılan büyük bir katkı olduğunu belirten Prof. Dr. Cemil Çelik, “Dolayısıyla Malatya’nın üniversitesi olarak, İnönü Üniversitesi olarak kendi kültürümüzün harcını oluşturan Arguvan Türkülerini geleceğe taşımak ve bu türkülerin anlamı bağlamında toplumumuzun kardeşliği için ders çıkarmak boynumuzun borcudur” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Cemil Çelik’in bu konuşmasından sonra programın ilk bölümünü oluşturan İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi THM Korosu’nun Şef, Doç. Dr. Murat Bulgan yönetimindeki konserine geçildi.

Bu bölümde, “Malatya’da Arguvan’da Gezdikçe Beni Hatırla” ve “Sivas’ın Yollarında” adı ilk iki eser koro tarafından seslendirildi. Daha sonra, solistler, Songül Aslan, “Yollar Seni Gide Gide Usandım”, Fatma Bulam, Orhan Çiçek ve Abdullah Kaya, “Leylo Leylo – Yaylanızın Ufak Ufak Yokuşu”, Seda Kodaman Dinçer, “Dam Üstünde Çul Serer”, Fatma Bulam, “Dostun Gül Cemali”, Seher Dilek “Ali’ye Selman Olasın”, Egün Aydın, “Ülger Doğmasın” ve “Kuru Çaydan Öte Yana”, Bahar Narin, “Bir Gönüle Aşk Girince” adlı eserleri seslendirdi. Bu bölüm koronun seslendirdiği “Gitme Turnam Gitme Yollar Iraktır” ve “Delalım” türküleriyle ve türküseverlerin büyük alkışıyla sona erdi.

Erhan Yılmaz Sahnede

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi THM Korosunun ardından Arguvan Türkülerinin usta yorumcusu Erhan Yılmaz sahne aldı. Eserlerini okumadan önce kısa bir konuşma yapan besteci, söz yazarı ve ses sanatçısı Erhan Yılmaz, Arguvan Türkülerinin yaşatılması, sanatseverlerle buluşturulması ve geleceğe taşınması konusunda gösterdiği hassasiyet için İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’e ve türkü gecelerinin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

“Kültür, erozyona uğradı”

Erhan Yılmaz, konseri kapsamına yeni bestelerini de okumak istediğini, ancak bu durumda internet aracılığı ile hemen yayıldığını ve eserlerinin albüm halinde yayınlanmadan başkaları tarafından sahiplenildiğini belirterek, “Hatta sorun öyle bir aşamaya geldi ki, düşünün, ben stüdyoda kayıt için eserleri okuyorum, eve geliyorum bir de bakıyorum ki internette bir başkasının elinden yayınlanmış görüyorum. Dolayısıyla, maalesef kültür işte bu yollarla erozyona uğradı. Umarım, bu erozyonu bir şekilde giderecek çalışmalar yapılabilir” ifadelerini kullandı.

“Bundan sonra davet ederler mi, bilmem”

Arguvan Türkü Gecelerinin İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’in göreve başladığı yıldan itibaren yapıldığını ve tüm gecelere davet edildiğini, kendisinin de mutlulukla, koşa koşa geldiğini ifade eden Yılmaz, Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik’in görev süresinin bitiminden sonra bu gecelerin devam edip etmeyeceğini, devam etse bile kendisinin davete edilip edilmeyeceğini bilmediğini belirterek şöyle dedi. ” Üniversitemizde bugüne kadar yedi Arguvan Türküleri Gecesi yapıldı. Yedisine de Sayın rektörümüz tarafından davet edildim ve hepsinde de bu sahnede oldum. Sayın Rektörümüze kadirşinas tutumu nedeniyle, özellikle de Malatya kültürünün yaşatılmasına verdiği değer ve önemden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da çağırırlarsa seve seve gelir türkülerimizi hep birlikte okuruz” dedi.

Daha sonra kendine ait besteler, Arguvan Türküleri ve Türkiye’nin değişik yörelerine ait eserlerden örnekler sunan Erhan Yılmaz, zaman zaman söylediği hareketli türkülerle izleyicinin yoğun tezahüratının eşliğinde türkülerini okumaya devam etti.

Mustafa Özarslan “Malatya’da Türkü söylemek zordur”

Arguna Türkü Gecesi’nin ikinci bölümünde türküseverlere coşku ve heyecan dolu bir gece yaşatan ünlü ses sanatçısı Mustafa Özarslan ve Grup Çığ sahne aldı.

İki türkü ard arda okuyarak izleyiciyi ateşleyen Mustafa Özarslan bu türkülerin ardından yaptığı konuşmada, “Malatya türkü diyarıdır. Arguvan zaten türkü demektir. Dolayısıyla Malatya’da türkü okumak zordur. Bu nedenle sürç-i lisan edersek bizi hoş görün. Azımızı çok görün. Çünkü herkes türkü bilir, türkü okur” dedi.

“Malatya’nın bende emeği çoktur”

Kilolu fiziği ile de ünlü Mustafa Özarslan, “Burada çok sevdiğim arkadaşlarım var. Beni bu fit halime getiren Sezai Hocam (Sezai Yılmaz) var. Tabii fit derken bana göre fit. 55 kilo verdikten sonraki halim bu. Dolayısıyla Malatya’nın bende emeği çoktur. Bu nedenle bugün burada sizinle olmaktan mutluyum, gururluyum” diye konuştu.

Mustafa Özarslan ve Grup Çığ, Arguvan Türkü gecelerine renk, coşku ve heyecan katan yaklaşık iki saatlik performansı ile büyük alkış aldı.

Ankara Arguvanlılar Derneği’nden Rektör Prof. Dr. Çelik’e plaket

Gecenin sonunda 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümg. Mehmet Akyürek ve Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik tarafından konserde yer alan sanatçılara çiçek verilirken, Ankara Arguvanlılar Derneği Başkanı Asım Aydoğdu İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemil Çelik’e “Arguvan Türkülerinin yaşatılması, akademik araştırmalara konu edilmesi ve geleceğe taşınması” konusunda gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür plaketi sundu.