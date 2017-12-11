Arguvan’dan İlgezdi’ye Destek

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanlığı tarafından Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi için verilen karara tepki açıklaması yapıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Arguvan İlçe Başkanı Ulaş Çopur bir açıklama yaparak “Hemşerimiz, Arguvan sevdalısı Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye yönelik bu hukuksuz görevden alma işlemi, partimize yönelik algı operasyonu oluşturma amaçlıdır. Kendi suçlarını, yolsuzluklarını, kentlerimize ihanetlerini örtbas edebilmek için Ataşehir Belediye Başkanımız Sn.Battal İlgezdi hakkında İçişleri Bakanlığı’nın kararı hukuka yeni bir darbedir, tamamen siyasidir. Hakkı, hukuku ve adaleti bu ülkeye getirmek için mücadele veriyoruz, bütün direnmelerine rağmen mücadelemizde kazanan taraf biz olacağız. Adaletin olmadığı bir yerde özgürlükten bahsedemeyiz. Adaletin olmadığı bir yerde baskı olur, zulüm olur. Zulme karşı direneceğiz. Zulme karşı boyun eğmeyeceğiz. Zalimin karşısında susmayacağız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere ne milletvekillerimizi ne Belediye Başkanlarımızı ne de partililerimizi susturmayı başaramayacaksınız. Yılmadık, yılmayacağız, sinmedik, sinmeyeceğiz. Battal İlgezdi yalnız değildir.” şeklinde konuştu.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise “Mahkemeler tarafından defalarca incelenerek hakkında takipsizlik ve beraat kararları verilmiş olmasına rağmen haksız bir şekilde İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbirle görevden uzaklaştırıldı. Kardeş Kent Belediyemizin Kardeş Başkanı Sayın Battal İlgezdi yalnız değildir. Battal İlgezdi,”Türkiye’de kendini şikayet eden ilk belediye başkanıyım. Başım dik anlım ak. Hodri meydan” dedi. Kararın açıklandığı gün Belediye önüne gelen vatandaşlar ona güvendi, inandı ve sahip çıktı. Arguvan’dan Başkanımıza destek veriyoruz ve Başkanımızın yanında olduğumuzu bildirerek buraya gelerek Battal İlgezdi’ye destek veren, hukuksuzluğa karşı duran hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisine ve CHP’li belediyelere operasyon yapıldığını ifade eden Başkan Kızıldaş “ ‘Yolsuzluk’ yaptığı için değil kendilerinden olmayan belediye olduğu için Battal İlgezdi’ye operasyon yapılmıştır. Partimizi yıpratmaya ve Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu susturmaya, yıldırmaya, sindirmeye çalışmaktadırlar. Bu yapılan operasyonun zamanlaması manidardır.” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs ile ilgili yapmış olduğu açıklamayı da kınadıklarını belirten Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş “ABD’nin Kudüs’le ilgili yeni yaklaşımını ilan etmesinin ardından Kudüs’ü, resmen İsrail’in başkenti olarak ifade etmesini de şiddetle kınıyoruz. Filistin Halkının yanında olduğumuzu beyan ediyoruz” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise yaptığı konuşmada “Hukuksuzluğun ve haksızlığın ülkede derinleştiğini bu ülkede izliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir baskı oluşturulmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde bir korku ve bir sindirme uygulanmaya çalışılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinin üzerinden neden bu baskılar uygulanmaya çalışılıyor. Çünkü doğruları, gerçekleri, belgeleri ortaya koyan bir tek siyasi parti var, teslim olmayan bir tek anlayış var o da Cumhuriyet Halk Partisidir. Onu da teslim almaya çalışıyorlar ama Cumhuriyet Halk Partisi elbette ki teslim olmayacaktır. Bütün belgeleri açıklığıyla ortaya koymaya devam edecektir. Bu olayın MAN Adası ile birebir bağlantılı olduğunu herkesin düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu belgelerin önce sahte olduğunu söylediler. Sonra paranın oradan geldiğini ifade etmeye başladılar. Sahte olduğunu ispatlayamadılar. Bu sefer tamamen aklanmış davalarla ülkenin dikkatlerini başka yöne çekmeye başladılar. Battal İlgezdi bu toprakların insanı. Bizim yerel yöneticilerimiz ülkede güzel işler yapıyorlar. Belediye Başkanı olurken yerel yönetici olurken önemli belgelere imza atıyorlar. Her kuruşu şeffaf şekilde harcayacaklarına, her kuruşun hesabını vereceklerine dair belgeler imzalar atıyorlar partimize. Ayrıyeten namusu üzerine söz veriyorlar. Türkiye’de Genel Başkanımızdan, Genel Başkan Yardımcılarımıza, Grup Başkan Vekillerimize, Parti Sözcümüze, milletvekillerimize, myk üyelerimze kadar herkes Ataşehir Belediyesine ve Battal İlgezdi’ye sahip çıktı. Ama buradan verdiğiniz ses çok anlamlı. Çünkü bu toprakların insanı, kendisi ile onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz işler yapan ve buralardan yetişmiş olması itibari ile hepimizin aslından gurur kaynaklarından birisidir yaptıkları hizmetler ile Battal İlgezdi. Arguvan’dan İlçe Başkanlığımızın organizasyonu ile bir ses göndermek, Battal İlgezdi’ye bir ses göndermek, Ataşehir Belediyesine ses göndermek bir destek çağrısı göndermek çok daha anlamlı. Bu sesi Arguvan’dan Ataşehir’e ulaştırdığımız için bütün Arguvanlılara sonsuz teşekkür ediyorum.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu tarafından haksızlıklardan, hukuksuzluklardan usanmış bıkmış herkesin de destek verdiği tarihi yürüyüşler gerçekleşti. Bu yürüyüşler bu tür haksızlıklar bu tür haksızlıklar yaşanmasın diyeydi. Ama şimdi bu mücadele elbette ki devam ediyor. Bu haksız, hukuksuz uygulamalar var olduğu sürece de bu mücadele devam edecek. Biz de Arguvan’dan tekrar sesimiz yükselterek Hak, Hukuk, Adalet diyoruz. Her türlü mücadeleyi sürdüreceğiz. Hem Genel Başkanımızın yanında olacağız, hem Belediyelerimizin uğradıkları bu haksızlıkların yanında olacağız, hem de milletvekillerimizin uğradığı ve uğrayacağı haksızlıkların karşısında olacağız. Her zaman bu mücadelede omuz omuza yürümeye devam edeceğiz. Mutlaka haklı olarak biz kazanacağız diyorum. Arguvan sevdalısı, Arguvan’a önemli hizmetler kazandırmaya çalışan Ataşehir Belediye Başkanımız Battal İlgezdi’ye tekrar selamlarımızı iletiyoruz. Ona sahip çıktığımızı, yalnız olmadığını Arguvan’dan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz” dedi.

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