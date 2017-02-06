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Malatya Haber -

Arguvan’ın Farklı Galibiyet Sevinci

Arguvan’ın Farklı Galibiyet Sevinci
  • 07.02.2017
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Malatya 1. Amatör Büyükler Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ilçe takımlarından Arguvan Belediyespor’da, Ataköyspor karşısında alınan 5-2’lik galibiyetin sevinci yaşanıyor.

Ligde 10’uncu haftanın en heyecanlı karşılaşması Arguvan Belediyespor ile Ataköyspor arasında oynandı. B Grubu’nda ikincilik için ter döken iki takımın mücadelesinde galip gelen taraf 5-2’lik skorla Arguvan Belediyespor oldu.

Arguvan Belediye Spor’un gollerini Engin Bilici  (2), Cumali Kılınç, Emrah Demir, Kemal Tekpınar kaydetti.

Yeşiltepe 2 nolu sahada oynanan karşılaşmada Arguvanlı taraftarlar tribünü doldurarak, takımlarına 90 dakika boyunca destek verdi.

Yeni Malatya Gazetesi

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