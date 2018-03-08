8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Arguvan Belediyesi tarafından Arguvanlı Kadınlara özel gezi programı düzenlendi.

Arguvan’dan Nevşehir’e hareket eden Kadınlar heyecanlı geçen yolculuğun ardından ilk gün Güvercinlik Vadisi, Uçhisar Kalesi, Paşabağ, Hayal Vadisi, Ürgüp, Devrent ve Üç güzelleri gezerek güzel atlar diyarı Kapadokyayı ve peri bacalarını keşfetme şansı buldular.

Yaklaşık olarak 40 kişilik Kadın Grubu ikinci gün ise Kızılırmak Sallanan Köprü ile Hacı Bektaş Veli Türbesi, Kültür Müzesi, Çilehane, Ozanlar Yolu ve Mahzuni Şerif’in mezarını da ziyaret ettiler.

Bölgede bir atölyede çanak yapımıyla ilgili bilgiler alan kadınlar, daha sonra tezgah başına geçerek hünerlerini sergiledi. Çömlek yapımında ise kadınlar keyifli dakikalar yaşadılar.

Kadınlar günü nedeniyle kendilerine böyle bir imkanı sunan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş’a teşekkür eden Arguvanlı Kadınlar “Çocuk İstismarına ve Kadına Yönelik Şiddete Hayır” mesajı verdiler.

Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ise ‘Bizleri eğiten, yetiştiren, büyüten, bizi biz yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve şefkati karşılıksız veren ve ihtiyacımız olduğunda desteklerini bizlerden esirgemeyen, fedakar kadınlarımıza gereken değeri vermek bizler için olmazsa olmaz şartlardandır. Türk kadını, Cumhuriyetimizin kurulması ile birlikte toplumsal hayattaki yerini ve konumunu da çok iyi belirlemiştir. Arguvan Belediyesi olarak sadece söz ile değil gerçekleştirdikleri projeler ile kadınlarımıza değer vermenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bizler çalışmalarımız ve projelerimizde kadınlarımızın fikir ve önerilerini her zaman başımızın tacı olarak değerlendiririz. Bu anlamda ilçemizde kadınlarımız için düzenlediğimiz Kadınlar gününe özel Nevşehir Turu ile hayatları boyunca unutamayacakları bir anı bırakmak istedik. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” diye konuştu.

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