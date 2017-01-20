Arguvanlı Öğrencilere İstanbul’dan Hediye

İstanbul’da bulunan Ataköy Medeni Berk İlkokulu öğrencileri, sosyal proje çalışması kapsamında Arguvanlı öğrencilere hediye paketi gönderdi.

İstanbul Ataköy Medeni Berk İlkokulu öğretmenleri Hüseyin Bayar ve Mustafa Çınar ile 2. sınıf öğrencileri, sosyal proje kapsamında Atmalılar İlkokulu ve Atmalılar Ortaokulu öğrencilerine birer hediye paketi gönderdi.

Her öğrenci için ayrı ayrı hazırlanan kırtasiye ve kitap içerikli hediyeler, kargo ile Atmalılar İlkokul ve Ortaokuluna teslim edildi.

Arguvan ilçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Yay, yaptığı açıklamada, öğrencileri adına Ataköy Medeni Berk İlkokulu öğretmen ve öğrencilerine bu duyarlı çalışmalarından dolayı teşekkür ettiklerini dile getirdi.

AA