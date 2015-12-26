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Malatya Haber -

Arıtma Tesisi Çalışmaları Hızlandı…

Arıtma Tesisi Çalışmaları Hızlandı…
  • 26.12.2015
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Darende’de yapılacak arıtma tesisinin zemin etüt çalışmaları yapıldı. Tesisin inşaatına 2012 yılı içerisinde başlanacağı öğrenildi.
 
Arıtma tesisi İller Bankası tarafından yaptırılırken, kurumdan gelen yetkililer tesisin yapılacağı yerde zemin etüt çalışmalarına başladı. Sondaj ve zemin etüdü çalışmalarından sonra arıtma tesisinin projesini çizecek olan müteahhit firmaya yer teslimi yapılacak.
 
İller Bankası Genel Müdürlüğü Jeoloji Mühendisi Şenol Çömez, tesisle ilgili yaptığı değerlendirmede , “Arıtma Tesisi yapılacak bölgede zemin etüt çalışması yapmak için Darende’ye geldik. Bölge de 6-7 yerde sondaj çalışması yaparak etüt yapacağız. Daha sonra bölgeyi proje hazırlayacak olan müteahhit firmaya teslim edeceğiz” dedi.
 
Darende Belediye Başkanı İsa Özkan da, “Arıtma Tesisi yapımı için İller Bankası’ndan gelen mühendisler çalışmalarına başladı. Arıtma Tesisi kuracağımız Gökyar Mahallesi’ndeki bölgede etüt çalışmaları yapacaklar ve daha sonra bölgeyi projesini hazırlamak üzere müteahhit firmaya teslim edecekler. Önümüzdeki ihale döneminde iller Bankası Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilerek tesisin yapımına 2012 yılı içerisinde başlanacak” dedi.

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