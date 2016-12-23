Arızaların Yüzde 70’i Kullanım Hatası

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, çevreyolu üstünde bulunan üst geçitlere yapılan asansörlerin 24 saat hizmet verirken, bu asansörlerde meydana gelen arızaların yüzde 70’inin kullanım hatasından kaynaklandığı belirtildi.

Belediye tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Çevreyolu üzerinde yapılan üst geçitlere kurulan asansör ve yürüyen merdivenlerin bakım ve kontrolleri günlük olarak yapılıyor. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım ve kontrol çalışmalarında, arızalara anında müdahale edilirken, elektrik kesintisi durumunda ise asansör kabinleri en yakın kata çıkarak, yolcuları tahliye ediyor.” denildi.

Açıklamada daha sonra şu ifadelere yer verildi;

“Çevreyolu üzerindeki MAŞTİ üst geçidi ile Sancaktar üst geçidindeki yürüyen merdivenler 24 saat hizmet veriyor. Diğer üst geçitler ise 07.30-19.00 saatleri arasında bütün vatandaşlara hizmet verirken, bu saatler haricinde güvenlik sıkıntısı yaşanmaması için sadece 65 yaş üstü ile engelli vatandaşlara MOTAŞ tarafından verilen kartlar aracılığıyla hizmete devam ediyor.

Mobil acil müdahale ekibi oluşturuldu

Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü, asansörlerde yaşanan arızalara anında müdahale edebilmek için bünyesinde mobil acil müdahale ekibi oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi ile irtibatlı telefonlar konulan asansörlerde, herhangi bir olumsuzluk durumunda mobil acil müdahale ekibi tarafından kısa sürede müdahale edilerek, olumsuzluk gideriliyor.

Arızaların yüzde 70’i kullanım hatasından kaynaklanıyor

Verilen bilgilere göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan 17 adet asansör ile 2 adet yürüyen merdiven 1 yılda 200 dolayında arıza meydana gelirken, bu arızaların yüzde 70’inin kullanım hatasından kaynaklandığı kaydedildi.

Aşırı yük, fotosele etiket yapıştırma, kapı aralarına çamur bırakma gibi kullanım hatalarının yanı sıra, yürüyen merdivenlere de rüzgarın getirdiği yabancı cisimlerin arızaya sebebiyet verdiği belirtilerek, vatandaşlardan asansörleri dikkatli kullanmaları ve korumaları istendi. “

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