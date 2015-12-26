‘Arka Kapı’ Operasyonu!

Malatya’da internet üzerinden 2.5 milyon YTL’lik dolandırıcılık yapmakla suçlanan şebekenin çekirdek kadrosundan oldukları öne sürülen 3 kişi, polisin “Arka kapı” adlı operasyonu sunucunda yakalandı. Şebekenin şimdiye kadar toplam 7 elemanı yakalanmış oldu.

Emniyet Müdürlüğü’nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bilişim Suçları Büro Amirliğimizce internet üzerenden İnteraktif Bankacılık İşlemi yapan birçok ildeki vatandaşlarımızın şifre hesaplarının değişik yöntemlerle ele geçirilerek hesaplarında bulunan yaklaşık 2,5 Milyon YTLnin internet üzerinden bir suç örgütü tarafından kendi hesaplarına aktarıldığı, sahte kredi kartı ve belgelerle bu paraları aldıklarının öğrenilmesi üzerine suç örgütünün bütün elemanları ile birlikte ele geçirilmesi amacıyla 2006 yılı içerisinde ARKA KAPI (K) adlı planlı operasyona başlanılmıştır.

Operasyon kapsamında yaklaşık 1 yıl takibi yapılan şahıslar tarafından, Türkiyenin bir çok ilinde bulunan çok sayıdaki bilgisayar sistemine casus yazılımlar kullanılarak girildiği, girilen bu sistemlerde İnteraktif Bankacılık İşlemi yapan toplam 493 mağdurun hesap şifrelerinin çalınarak yaklaşık 2,5 Milyon YTLnin sahte belgelerle alınan Bankamatik kartlarına aktarılarak Örgüt elemanlarınca Türkiyenin değişik bölgelerinden çekildiği tespit edilerek 12.06.2007 günü suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen planlı operasyonun ilk aşamasında;

6 ayrı EFT (İnternet Bankacılığı ile Havale) dosyasında bankadan parayı çeken şahıs olarak adı geçen İ.Y.G isimli şahıs Darende ilçesinde, O.D isimli şahıs Sivas ili Gürün İlçesinde, M.Ş.S isimli şahıs ile ilimiz merkezinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan şahıslardan çok sayıda değişik kişilere ait vesikalık fotoğraflar, kimlik fotokopileri, bilgisayar casusluk yazılımları ve sahte belgeler ele geçirilmiş olup şüpheliler sevk edildikleri mahkemece TEVKİF olmuşlardır.

10.07.2007 günü suç örgütünün çekirdek kadrosunu oluşturan ve değişik illerde örgütün koordinesini sağlayan 3 şahıs Malatya İl Merkezinde, 1 şahıs ise Mersin İlinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanmış olup haklarında tanzim edilen tahkikat evrakları ile birlikte 4 şüpheli 13.07.2007 günü Adli Makamlara sevk edilmişlerdir.

Yakalanan şüphelilerden ele geçirilen bilgisayarların incelenmesinde İnteraktif Bankacılık İşlemi yapan binlerce kişinin bilgisayarına internet üzerinden casus yazılımlar gönderildiği, mağdur sayısının daha fazla olabileceği değerlendirilmiş olup İnteraktif Bankacılık İşlemi yapan vatandaşlarımızın internet kullanım sürelerinde daha dikkatli olmaları, tanımadıkları kişilerden gelen e-mailleri açmamaları, şifre değişimlerini düzenli olarak yapmaları gerektiği hesaplarında herhangi bir azalma veya artma olduğunu tespit etmeleri halinde Müdürlüğümüze ait 0422 322 31 12 numaralı telefona veya şahsen gelerek müracaat etmelerinin yolsuzluk ile mücadelemizde ve vatandaşlarımızın mağduriyetini önlemede daha da etkili olacağı değerlendirilmiştir.”

Öte yandan, Malatya’da yakalanan 3 şüphelinin adliyeye getirilişi esnasında şüpheli yakınlarından biri kameramanın çekim yapmasını engellemeye çalıştı. Şüphelinin yakını, polisin araya girmesi ile basın mensuplarından uzaklaştırıldı.