Eski Zaman’cı Belediyenin Davetlisi

Malatya Büyükşehir Belediyesi 2017 yılı kültürel etkinlikleri kapsamında, eski Zaman Gazetesi yazarlarından olan Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı “Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı” konulu bir konferans düzenledi.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından verilen bilgilere göre; Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan’ın konuşmacı olarak katılacağı konferans, 9 Şubat Perşembe günü saat 19.30’da Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Konferans öncesi imza ve söyleşi programı

Bütün vatandaşların davetli oldukları konferans öncesinde Araştırmacı-Yazar Mustafa Armağan, 16.00-18.00 saatleri arasında Sanat Sokağı’nda imza ve söyleşi programına katılacak.

Zaman Gazetesi’nin eski yazarlarından olan Edebiyat Fakültesi mezunu Mustafa Armağan, Atatürk, İnönü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Kurtuluş Savaşı konusundaki aykırı fikirleri ve iddialarıyla biliniyor. 17- 25 Aralık sürecinden sonra da Zaman Gazetesi’nde yazan Mustafa Armağan, Mart 2016’da, 21 yıldır yazdığı ve daha sonra FETÖ/PDY gerekçesiyle KHK ile kapatılan bu gazeteden ayrılarak Yeni Şafak Gazetesi’ne geçmişti. Armağan, daha önce de Zaman Gazetesi yazarıyken Yeşilyurt Belediyesi tarafından konuşmacı olarak bir programa davet edilmişti.

Bülten- malatyahaber.com