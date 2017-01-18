Arsa Karşılığı Konut İhalesi Yapıldı

Yeşilyurt Belediyesi’nin 47 bin metrekarelik arsasının konut karşılığı verilmesine ilişkin ihale gerçekleştirildi..

Yeşilyurt Belediyesi’nin, Çırmıhtı’nın Gedik Mahallesi sınırlarındaki arsasına kat karşılığı inşaat yapılmasına ilişkin ihalesi yapıldı. İhaleye tek katılan olan belediye bünyesindeki Yeşilyurt İnşaat Şirketi yüzde 8’lik teklif verdi.

Toplam alanı 47 bin 119 metrekare olan, mevcut imar planında E 0,90 ve yükseklik 9.50 metre (3 kat) yapı izni bulunan ve muhammen bedeli 3 milyon 769 bin TL olarak hesaplanan arsanın, inşaat (kat- konut) karşılığı verilmesine ilişkin kapalı teklif usullü ihale Yeşilyurt Belediyesi Encümen Salonu’nda yapıldı.

İhalede Yeşilyurt Belediyesi bünyesindeki Yeşilyurt İnşaat Şirketi yüzde 8’lik teklif verdi. Buna göre, arsada yapılacak her 100 konuttan 8’inin belediyeye verileceği bildirildi. Söz konusu alanda villa tipi 120- 130 civarında konut yapımının planlandığı belirtiliyor.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com