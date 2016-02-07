Arslanboğa Yeniden Seçildi

Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu’nda mevcut Başkan Ruhi Arslanboğa (sol başta) yeniden başkan seçildi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nde çalışan memurların kurduğu Savunma ve Güvenlik Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) Malatya Şube Başkanlığı 1. Olağan Genel Kurulu, sendika binasında yapıldı.

Saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda, oylama öncesi bir konuşma yapan SAVDES-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Türkmen yeni seçilecek yönetime başarılar dileyerek “Yeni seçilecek arkadaşlarımızın gücümüze güç katarak, üyelerimizin hak ve menfaatlerini iyileştirilmesi kapsamında daha ileri seviyeye götüreceğine inancım tamdır. TSK’DA görev yapan tüm devlet memurlarına kongrenin hayırlı uğurlu olmasını temenni eder aday olan arkadaşlarıma başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanı Ruhi Arslanboğa ise genel kurula gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara teşekkür ederek “SAVDES-SEN’in ismini Türkiye’ye duyurmanın gururunu yaşıyoruz. Bunu hep birlikte başardık. Örnek sendika anlayışını sergileyerek üyelerimizin hak ve hukuk mücadelesini sürdüreceğimize, gece gündüz demeden çalışacağımıza ve sorumluluğumuzun yükünü omuzlarımızda hissederek SAVDES-SEN bayrağını daha yukarılara taşıyacağımıza hiç kimsenin şüphesi olmasın” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardında oylamaya geçildi. Yapılan oylama soncu Ruhi Arslanboğa SAVDES-SEN Malatya Şube Başkanlığı’na yeniden seçildi.

iha