Arslantepe Höyüğü’ne Koruma Kuşağı

Arslantepe Höyüğü’nden sonra çevresi de uluslar arası koruma statüsüne alındı.

Dünya Kültür Mirası adaylarından olan ve 1. derece koruma altındaki Arslantepe’nin çevresi de 3. derecede SİT alanı ilan edilerek Arslantepe’nin çevresi de koruma altına alındı.

Orduzu- Arslantepe’nin yaklaşık 500 metrekarelik yarıçaplı bir alanını kapsayan yeni koruma alanı ile her türlü alt ve üst yapı çalışmaları kurulun izni ile yapılabilecek. Mülkiyet hakkının korunduğu yeni koruma alanında; tarımsal üretim, sosyal ihtiyaçları gidermeye yönelik prefabrik yapıların ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulması ile düşük yoğunluklu kamu (okul-hastane-yol) ve özel binaların yapılması Sivas Bölge Koruma Kurulu’nun izni ile yapılabilecek. Koruma altına alınan yeni alanda toprak, kum vb. alınması, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılması, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmesi yasaklandı.

Sürdürülmekte olan arkeolojik kazılarda Malatya’nın 8 bin yıllık tarihini aydınlatan eserlerin bulunduğu, aynı zamanda Açık Hava Müzesi konusunda olan Arslantepe Höyüğü’nün çevresine uluslar arası bir koruma statüsünün kazandırılması talebi ile Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun toplantısında gündeme gelen ve kabul edilerek Resmi Gazete’de yayınlanan kararda şöyle denildi:

“Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel müdürlüğünün 11.09.2017 tarih ve E.183403 sayılı yazısı, yine Dünya Mirası Listesine yönelik Arslantepe Höyüğü çevresinde uluslararası bir koruma statüsünün belirlenmesi gerektiği ve bunun Kurulumuzda değerlendirilmesi isteminin içeren Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün 28.09.2017 tarihli ve E.198218 sayılı yazısı; Koruma Bölge Kurulu uzmanlarının 08.11.2017 tarihli ve 968 sayılı yerinde inceleme raporu okundu, dosyasındaki bilgi ve belgeler incelendi, yapılan görüşme sonucunda:

Malatya İli, Battalgazi İlçesi, Orduzu Mahallesinde bulunan Adana Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından 20.01.1989 tarih ve 191 sayılı karar ile I. ve II. derece arkeolojik sit alanı olarak tescil edilen; Sivas Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından 23.12.2010 tarih ve 2145 sayılı karar ile II. derece arkeolojik sit alanı iptal edilerek I. derece arkeolojik sit olarak sit sınırları yeniden belirlenen Arslantepe Höyüğünün I. derece arkeolojik sit sınırı aynen korunarak kararımız eki krokide gösterildiği şekliyle III. derece arkeolojik sit sınırının belirlenmesine; Arslantepe III. derece arkeolojik sit geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartlarının:

-Resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak günümüz koşullarının gerektirdiği altyapı ve üstyapı hizmetleri (okul, yurt, kanalizasyon, içme suyu, enerji nakil hattı, telefon hattı, boru hattı, karayolu vb.) toprak kullanımını minimumda tutacak şekilde Koruma Bölge Kurulunun izni alındıktan Müze Müdürlüğü denetiminde uygulanabileceğine;

-Sit alanının yapılaşmaya konu olması durumunda, uygulamanın 3194 sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar Yönetmeliğinin 6. Bölüm hükümleri doğrultusunda ve alanda sondaj kazısı yapıldıktan sonra kültür varlığının bulunması halinde sondaj sonuçlarını içeren raporun Koruma Kuruluna sunulmasının ardından kurul kararı doğrultusunda uygulama yapılabileceğine;

-Uygulamaya yönelik her türlü hafriyat, temel ve sondaj kazısı çalışmasının Arslantepe Kazı Başkanının görüşü alınarak Müze Müdürlüğü denetiminde yapılmasına;

-Sit alanında, sondaj kazısı yapılacak alanlara ilişkin genel sondaj kararı alabileceğine,

-Sit alanının mahiyetine tesir etmeyecek şekilde Koruma Bölge Kurulundan izin almak koşuluyla birleştirme (tevhit) ve ayırma (ifraz) yapılabileceğine,

-Bu alanda, taş, toprak, kum vb. alınmamasına, kireç, taş, tuğla, mermer, kum, maden vb. ocaklarının açılmamasına, toprak, cüruf, çöp, sanayi atığı ve benzeri malzemenin dökülmemesine,

-Ülke enerji üretimine getireceği katkı ve kamu yararı doğrultusunda bu alanda, Kurulumuzca uygun görülmesi halinde rüzgâr enerji santralları yapılabileceğine,

-Mevsimlik tarımsal faaliyetlerin devam edebileceğine mevcut ağaçlardan ürün alınabileceği; -Yukarıda belirtilen hususlar haricindeki uygulamalarda, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve ilgili mevzuatlar doğrultusunda Koruma Bölge Kurulu kararı sonucuna göre işlem yapılması şeklinde belirlenmesine karar verildi.”

Güler HAZAR, Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com- malatyayorum.com