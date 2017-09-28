Arslantepe Projesi Onaylandı

Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Arslantepe Höyüğü için hazırladığı ve 2018 yılında uygulanacak olan ören yeri ve çevre düzenleme projesi kuruldan onaylandı.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün Anadolu’nun ilk kent devletinin yer aldığı UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde de yer alan Malatya’daki Arslantepe Höyüğü için çalışmaları sürüyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nce Arslantepe Höyüğü çalışmaları kapsamında GAP İdaresi Başkanlığın ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından finanse edilen ve Ören yerlerinin ihtiyaç programına göre hazırlanan projede, çok amaçlı salon, bilet gişesi, turnikeler ve güvenlik birimi, hediyelik eşya satış merkezi, kafeterya, mescit, sinevizyon merkezi, maket sunum lavabo ile wc’lerden oluşan bir konsept bulunuyor.

Ayrıca 2012 yılında yapılan koruma çatısı kazılarının devam etmesi nedeniyle 750 metre kare daha genişletilerek ek çatı koruması sağlanacak projede, çevre düzenlemesi, yürüyüş yolları, bilgi panoları, dijital rehberler ve güvenlik kameraları sistemleri yer alıyor. Projeler İtalyan kazı heyetinin de görüşleri alınarak hazırlandı.

Projenin uygunluğuna bizzat onay veren Arslantepe Höyüğü Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe Höyüğü’nde yıllardır süregelen eksiklerin giderilmesi için yapılan çalışmadan dolayı Kültür ve Turizm İl Müdürü Levent İskenderoğlu’na teşekkür etti.

iha

GÖRSEL: Proje maket görüntüsü