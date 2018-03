“Art Niyetli İnsanlara Fırsat Vermeyelim”

MHP Milletvekili ile Büyükşehir Belediye Başkanı Çakır, bazı evlerin kapılarına çarpı işareti konulan Cemal Gürsel Mahallesi’ni ziyaret ettiler.

Malatya’da Alevi vatandaşların yaşadığı evlerin kapılarına çarpı işareti koyulmasına tepkiler büyürken, olayın yaşandığı Cemal Gürsel Mahallesini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, mahalle sakinleriyle çay içerek birlik beraberlik mesajı verdi.

Provokatif eylemin izlerinin silinmeye çalışıldığı Cemal Gürsel Mahallesinde hane sahipleri tarafından kapıların üzerindeki çarpı işaretleri boyanarak temizlenirken, mahalleyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, ayak üstü bir süre vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonrayaşanan olayı ve konulan ortak tepkiyi değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Malatya bir huzur ikliminin olduğunu, bunu bozmak isteyenlerin olabileceğini söyledi.

Mahalle Muhtarı İmam Yıldız ve mahalle sakinleri ile görüşen Başkan Çakır, bu tür provokatör eylemlerin asla amacına ulaşamayacağını belirterek sağduyulu hareket eden vatandaşlara teşekkür etti. Bu tür olayların önüne geçilmesi için ne gerekiyorsa yapılacağını da belirten Başkan Çakır, Malatya’da barış ve huzur ikliminin hâkim olduğunu söyledi.

“Bize düşen bu tür eylemlere fırsat vermemektir”

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ile karşılaşmalarının tamamen güzel bir tesadüf olduğunu belirten Çakır, “Barış ortamımızı baltalamak isteyen birileri çıkacaktır. Etrafımıza baktığımızda birçok terör örgütü etrafımızı sarmış durumda. Birliğimizi sağlayacak olanlar biziz. Bizim birliğimize, beraberliğimize bu tür eylemlerle gölge düşürmeye kimsenin hakkı yoktur. Biz her zaman vatandaşlarımızın yanındayız. Bu tür olaylara da fırsat vermeyeceğiz. Başta Şehrul emin olarak biz ve tabii ki, adli ve idari birimlerimiz, güvenlik güçlerimiz bu işin mutlak takipçisi. İlimizde her görüşten insanın bir araya gelip yaşadığı barış ortamı hâkim. Malatya bir huzur kenti. Dolayısıyla bunu yapan ister akli dengesi bozuk olsun, ister bir çocuk olsun, isterse çok profesyonel bir eylemci olsun bunu yapanı kimse tasvip etmez. Herkes de gereken tepkisini koydu. Halkımızın tepkisini koyması, kenetlenmesi her şeyden önemli. Bunu da burada görmek bizi mutlu etti. Art niyetli insanlara fırsat vermeyelim. Burada atılan çarpı bize, şehrimize atılmış bir çarpı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun” dedi.

Aslen Malatyalı olan MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem ise Cemal Gürsel Mahallesinde yaşanan olayların kendilerinin takibi altında olduğunu söyledi.

“Yaşanan bu olay bizim takibimiz altında”

Yaşanan olayın aydınlatılması noktasında Türk adaletine güvendiklerini belirten Erdem, “Benim annem de babam da Malatyalı. Yaşanan bu olay bizim takibimiz altında. Tespitinin yapılması yönünde de bundan sonra emniyet müdürümüzle de gerekli görüşmeleri yapacağız. Rabbim Türk milletine birlik ve beraberlik nasip etsin. Asla ve alsa o kötü günleri tekrar yaşatmasın. 15 Temmuz hain darbe gecesi, aslında Türk milletinin ne kadar kenetlendiği noktasında önemli bir işaret oldu. Türk milleti el ele verdi, bunda sonra da el ele verecek” şeklinde konuştu.

“Biz buna hiçbir zaman izin veremeyeceğiz”

MHP İl Başkanı Bülent Avşar da birlik beraberlik mesajı vererek, “Biz de burada MHP İl Başkanlığı olarak Cemal Gürsel Mahallesinde yaşanan bu olayı kınıyoruz. Şunu herkes bilsin ki Malatya yıllardır Alevisiyle Sünnisiyle kardeş bir şekilde yaşıyoruz ve bu ayrışmayı hiç grup beceremeyecektir. Biz buna hiçbir zaman izin veremeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu çarpı Malatya’mızın bütününe atılmıştır”

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise olayı yapan ya da yapanların en kısa sürede tespit edilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirterek, “Bunu yapan yada yapanların en kısa sürede tespit edilmesi için gerekli çalışmaları yapacağız. Biz bu topraklarda bir olarak, beraber olarak yaşadık, bundan sonra da öyle olacak. Yeşilyurt Belediyesi olarak dün akşamdan beri buraya geldik, kardeşlerimizle görüştük. Sabah da atılan çarpıların temizlenmesiyle ilgili bütün çalışmaları bitirdik. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Bu çarpı Cemal Gürsel’deki 13 evimize değil, Malatya’mızın bütününe atılmıştır” diye konuştu.

Daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ve MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem mahalledeki çocuklara oyuncak verdiler. Ziyarete MHP İl Başkanı Bülent Avşar, Ülkü Ocakları Başkanı Emrah Yılan da katıldılar.

AKP’den tepki

Bu arada, Cemal Gürsel Mahallesi’nde meydana gelen işaretleme olayı ile ilgili olarak AKP İl Örgütü’nce de yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle:

“AK Parti İl Teşkilatı olarak Cemal Gürsel mahallemizde yaşanan bu nahoş durumu lanetliyoruz. Ülkemizin ve Malatya’mızın huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bunu yapan provakatörler de en kısa zamanda yakalanarak hukuk önünde hesap vereceklerdir.

Bize düşen sağduyulu davranmak ve provokatörlerin amaçlarını boşa çıkarmaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda daha da çok birbirimize kenetleneceğiz. Bir ve beraber olarak provakatörlere en güzel cevabı vereceğiz inşallah.”

Baro Başkanının açıklaması

Malatya’da bazı Alevi ailelerin evlerinin provokatif amaçlı işaretlenmesi üzerine açıklama yapan Malatya Baro Başkanı Enver Han, “Bu türden olaylara Malatya’mız prim vermeyecektir” dedi.

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, Cemal Gürsel Mahallesinde yaşayan 13 Alevi vatandaşın evinin kapılarına işaretleme yapılmasını provakatif bir hareket olarak değerlendirdi. Han, bu türden olaylara Malatya’nın asla prim vermeyeceğini ifade etti. Başkan Han, yapılan hareketin aksine kardeşlik hukukunu daha da geliştireceklerini belirterek “İşlenen eylemleri kınıyor ve lanetliyoruz” dedi.

Bülten- iha- malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi