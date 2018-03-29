“Art Niyetlilere İnanmayın!”

Ticaret ve Sanayi Odası’nda Pazar günü yapılacak olan seçimlerde odaya borcu olan üyelerin oy kullanamayacaklarına dair iddiaların doğru olmadığı, listede ismi olan her üyenin oy kullanabileceği bildirildi.

Oda Başkanı ve başkan adayı Hasan Hüseyin Erkoç tarafından yapılan açıklamada, “Özellikle son 3 günde bazı üyelerimizi telefonla arayan art niyetli kişiler borcunuzdan dolayı oy kullanamıyorsunuz bilginiz olsun, diyorlarmış. Bu kişilere itibar etmeyin. Seçim listesinde ismi yer alan herkes oy kullanabilecektir” denildi.

malatyahaber.com- Yeni Malatya Gazetesi