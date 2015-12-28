CHP 2. sıra milletvekili adayı Hulisi Porgalı, “AKP’nin seçim gezilerine katılanların yarısı belediye personeli” iddiasında bulundu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Porgalı’nın gezi ve açıklamalarına ilişkin bülten şöyle:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Malatya Milletvekili adayı Hulisi Porgalı, 7 Haziran’da yapılacak milletvekili seçiminin tarihi bir seçim olduğunu söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Niyazi Mısri’de bulunan esnaflarla bir araya gelen Hulisi Porgalı, burada projelerini açıkladı. Porgalı Malatya’da yapılacak yatırımlarda bölge müdürlerinin iki dudağı arasında olduğunu ifade etti. Karayolları ve diğer bölge müdürlüklerinde söz sahibi olamayan iktidar milletvekillerinin ekran karşısında tribüne oynadığını belirten Porgalı, “Malatya’yı karış karış gezdim. İnsanların duyguları ile oynanmış. Seçim zamanı çıkıp öyle vaatlerde bulunmuşlar ki akıl sıra ermiyor. Kimi baraj, kimi otoban, iş, aş vereceğiz diye vaatlerde bulunmuşlar. Yazık günah, bu insanların duyguları oynamak kimin haddine. Kuzey Çevre yolu AKP iktidara geldiği günden belli dilinde. Bu işler Ankara’da bir günde yapılıyor bizde 12 yıldır konuşuluyor halen yapılacak deniyor. AKP iktidarı süresince Malatya’nın çevre yolu yapılamayacak bunu buradan iddia ediyorum yapamazlar çünkü iktidar milletvekilleri bakanlıklarda danışmanlık yaptıkları şirketlerin ve ağa babalarının işlerini yaptığından dolayı kredilerini sıfırlamış durumda durum da. Ekran karşısında şahin olanlar bakanlıklarda nasıl el pençe durduklarını biliyoruz. Artık devir değişti. Bunu benim milletimde biliyor.”

İktidar milletvekillerinin merkezi yatırımlarını kendi yatırımları olarak gösterdiğini kaydeden Porgalı,” Bakıyorum gazetelere bir milletvekili açıklama yapmış şu baraja şu kadar ödenek sağladık diye. İktidar milletvekilleri artık merkezi yatırımları da kendi başarısı olarak göstermeye çalışıyor. Bugün Tunceli’de AKP milletvekili yok buraya gelen yatırımları hangi milletvekili ön ayak olmuş. Bunun özetini söyleyeyim aslında; iktidar milletvekillerinin bir yalanı bu merkezi yatırımlar bakanlıklar tarafından belirlenir. Yıl içinde bakanlık ödenekleri illere dağıtılır burada milletvekilinin bir çabası olmaz. Ancak bizimkiler bir icraatı olmadığı için işin sahtekarlık boyutundalar. Madem çok iş bitirenler neden yeni Devlet Hastanesini Malatya’ya uyduramadılar Ankara’da proje çizildi Malatya’da yapıldı. Ve şimdi yeni Devlet Hastanesi yeniden tadilata giriyor. Helikopter pisti bile yok. Şimdi ihaleye çıkaracaklar. Yatak sayısı da denildiği gibi değil bu iş 50 TL’ye bakıyor. Bu halkı aptal yerine koyamazlar.”

AKP’nin seçim gezilerine büyükşehir belediyesi personelinin gezdiğini anlatan Hulisi Porgalı, “AKP’nin seçim gezilerine bakıyorum adaylarla gezenlerin yarısı belediye personeli. Pankart açanları tutunda el pençe öpenlere kadar büyükşehir personeli bu insanların parasını kim veriyor. Belediyede maaş alan bir kişilerin AKP’nin seçim gezilerinde ne işi var. İstanbul’da adam toplamış getirmişler Malatya’ya durumları kötü bu halkın sandıkta vereceği cevabı şimdiden öğrenmişler. Göstermelik ilçe STK toplantıları nokta yerlere gidip coşkulu geçti diyorlar. Birde ilçeyi gezin bakayım boynunuzun ölçüsünü nasıl alacaksınız. Kapalı kapılar ardından poz vermekle olmaz. Bu halk her şeyin farkında CHP bu ülkenin hizmetkarı bizlerde neferiyiz ”diye konuştu.”