“Artık Eski Türkiye Yok”
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü.” dedi.
Çalık, AKP Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda il ve ilçe gençlik kollarıyla bir araya geldi.
Malatya’da ilçe, kadın ve gençlik kongrelerini tamamladıklarını hatırlatan Çalık, il başkanlığı kongresinin ise 24 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.
-“ Seçimlerdeki 8-0’dan sonra 9-0’a adım adım ilerliyor”
Konuşmasında CHP’nin genel kurulu hakkında da değerlendirme yapan Çalık; “CHP, iki gün evvel bir kongre yaptı. Kongre öncesi söylenen cümlelere dönüp bir bakmak lazım. Türkiye’de demokratlıktan ve diktatör bir yönetim olduğundan bahseden CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü. Önce sen CHP’nin içerisinde demokrasiyi tesis edeceksin, yenilmiş olduğun seçimlerin hesabını sana oy verenlere vermek zorundasın. Sonra Türkiye ile yerlilik ve millilik cümlelerini sarf edeceksin. CHP Genel Başkanı’nın ve zihniyetinin gayri yerli ve gayri milli olduğunu hepimiz gördük içine seçtiklerinden. Seçimlerdeki 8-0’dan sonra 9-0’a adım adım ilerlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na 2019’da gereken cevabı milletimiz verecek. Makinistliğini yapmış olduğu trene milletimiz binmeyecek.” İfadelerini kaydetti.
– “Artık eski Türkiye yok”
AKP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çalık, “ABD’nin DEAŞ’ı ortadan kaldırmak üzere vermiş olduğu sözde mücadeleyi diğer terör örgütleri için de vermek gerekir. DEAŞ’la en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. Bugün Türkiye, PKK, PYD, KCK, DEAŞ ve FETÖ’nün yapmış olduğu tahribatı ve terör saldırıların tamamını ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte mücadele eden ülkelere teşekkür ediyorum. Terör örgütlerini güçlendiren ülkelerin de haddini bilmesi gerektiğini tüm dünyaya duyuruyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”
Çalık’ın ziyaretlerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da katıldı.
Bu arada, Malatyasporlu taraftarlar tarafından Çalık’a isminin yazılı olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’un forması hediye edildi.
Bülten- malatyahaber.com
Malatya ya ne faydanız oldu ???
Eski akp de yok.neoldu sizin 3 y ye.yoksulluk yolsuzluk.yasaklar.unuttunuz değilmi.yolsuzluk almış başını gidiyor yoksulluk da her yerde yasağı hiç sorma Kemal Sunal filmi gibi.baba ogulu birbirine düşürdünüz meydanlarda birlikten bahsediyorsunuz.insani yasatki devlet yaşasın dediniz muhalif olanlara yaşam hakkı vermediniz.bu gidişle ülkeyi de yok edeceksiniz
Eskiyi ben çok özlüyorum Eskiden enflasyon yüksek değildi. işsizlik fazla yoktu. Dolar avro yüksek değildi. Ahlaksızlık fazla değildi. Para için kimse onurunu şerefini satmazdı şimdi herkes kendini sömürtme veya birilerini borazanlığını yapmakla meşgul. Eskiden şeker hastalığı yoktu. Eskiden köylü şhirlere göç edip bağı bahçesini boş bırakmazdı. Eskiden köylü iyiydi sonralarda ananıda al gitlere geldik eskiden Asker fazla şehit olmazdı eskiden boşanmalar az olurdu. Eskiden daha az yalan söylenirdi. Eskiden daha az bencil menfaatçi olunurdu. Halen yeni batık ve özelleştirilmiş Türkiyeye çanak tutanlar varmı ????
YEREL SEÇİMLERDE HİÇBİRİNİZE OY YOK BOYUNUZUN ÖLCÜSÜNÜ BELİRTMEK LAZIM.SİZ FAZLA ŞIMARDINIZ BEN BİR MALATYALI OLARAK EŞEK DEĞİLİM BUNU SİZE SEÇİMDE BELİRT ECEM CUMHUR BAŞKANLIĞINDA OYUM REİSİN AMA YEREL YÖNETİMLERDE SİZE OY VERECEĞİME ALLAH CANIMI ALSIN ONDAN İYİ .
Bir şey 8-0 dan 9-0 olMadi sayın vekil biz sizi istemiyoruz yönetimi istemiyoruz 5 tane vekil var Nurettin yaşar ve Taha Özhan hariç hiçbirinizi istemiyoruz gidin artık yeter başkan ahmet Çakır i istemiyoruz hacı uğur Polatlıyı istemiyoruz Selehattin gürkan i istemiyoruz milletle dalga geçtiğinız yeter yaptığınız bir icraat yok milleti zengin etmekten başka gidin allah aşkına bırakın artık
Dalgamı geçiyorsun be adam. Öteki 3 milletvekilinin iyi kötü bir çabaları var.Bu ikisini Malatya için birşeyde gören bir şey yaptıklarını duyan varmı?Bir kontenjanla gönderildiler.Kuveytte katıldıkları kürt toplantısı bu ikisinin aslında ne amaçla Davutoğlu tarafından vekil yapılıdığının delili.Başka ne iş yapmışlar?Ayrıca hacı uğuruda yanlışlıkla ötekilerin listesine eklemişsin.hacının yeri bunların yanı.
Sayın Çalık kavramları karıştırmış ve lideri ne söylüyorsa aynen tekrarlamış.AKP’de kongrelerde ikinci bir aday çıkarsa ne olur.Kıyamet kopar ve anında partiden kovululur.Erdoğan’ın karşısına bir aday çıkarsa sille tokat dışarı atılır. Bu partide her şey bir kişinin iki dudağı altında,yani AKP’de demokrasi yok. ya ne var baskı ve gayri milli bir yönetim var.
ÜLKEYİ BU HALE GETİREN SİZ KIZIP BAĞIRAN YİNE SİZ
Medyanın bazı kesimlerinde, hükümet politikalarına karşı eleştiri getirmek neredeyse vatan hainliği ile eş değer tutulmaya başlandı. 15 Temmuz darbesi ile ilgili hükümetin temel tezleri ve görüşleri dışında bir görüş ortaya koyarsanız hainsiniz. FETÖ konusunda hükümetin temel tezleri ve görüşlerine aykırı bir görüş ortaya koyarsanız hainsiniz. OHAL niye kalkmıyor diye bir görüş ortaya koyarsanız hainsiniz. Türkiye’nin Suriye politikasıyla ilgili yanlışları ortaya koyuyorsanız hainsiniz. En küçük bir eleştirinin dahi ihanet kapsamına alındığı bir ülkede siz istediğiniz kadar demokrasi ve hukuk devleti edebiyatı yapın hiçbir işe yaramaz. En küçük bir eleştiriyi dahi FETÖ’cü, darbeci, terörist, hain diye yaftalarsanız ülkeyi yaşanmaz hale getirirsiniz. FETÖ’nün bir zamanlar el üstünde tutulduğu dönemde, FETÖ’nin kirli bütçesinden en büyük reklamları bunlar aldı, en büyük “hocaefendi” propagandasını bunlar yaptı. PKK ile yapılan açılıma bunlar kol kanat gerdi. Bugün Türkiye’nin başına bela olan terör örgütü YPG’nin lideri Salih Müslim’in Ankara’ya yaptığı ve kırmızı halılarda yürütüldüğü haberleri bunlar manşete taşıdı, Müslim’e övgüleri bunlar dizdi. Şimdi en küçük bir eleştiriyi de yine bunlar “ihanetle” suçluyor.
Ak parti ile demokrasi geldi, millete hizmet edildi. chp baş örtüsü yüzünden müslümanları 2.sınıf vatandaş saydı, terör sevici oldu, hdp nin kayığına bindi. cumhurbaşkanımız ve yol arkadaşları ile türkiyede devrim yaşandı. veli ağbaba sevicilere sesleniyorum: pkk’yı ypg’yi pyd’yi terör örgütü diyemeyen birinden ne medet umuyorsunuz. Atamız bu ülkeyi cephelerde savaşarak kurtardı, bağımsız cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün kemiklerini sızlatan chp lilerden ne bekliyorsunuz.
oy vermem,vermeyinde..
akp li kimse de yok.Sizlerin yuzunden oy vermiycez .Bir akp li olarak milletvekilimizi delege secemiyorken yukardan gelen emirle isimler milletvekili adayi olurken.Siz chp ye neyin lafini soyluyorsunuz.Once kendinize bakin.Baskalari iyi bise yapmiyor diye sizinde iyi bise yapmiycaksiniz anlamina gelmiyor.Veli bey sizden daha cok sahipleniyor Malatya mizi herkes herseyi biliyor rahat olun gorusecez oy zamani
Hakan Bey aynen katılıyorum size. Bunlar Reisin sayesinde buradalar. Her biri bağımsız aday olsa % 5 bile alamazlar. Bunların hepsinin değişmesi lazım. Yoksa bu adaylara artık oy yok.
Bir grup bir araya gelip kendinizden büyük laflar ediyorsunuz.Reisin sayesinde estiriyorsunuz
Yüreğiniz varsa bağımsız aday olunda halk ne kadar yanınıza görün bakalım
Kendinizi kandırmayın.
Sayın bayan milletvekilimiz doğru bir laf etmiş. Yalnız cümlelerin yerini karıştırmış. Evet bu kurultayda cehape de İncenin zor bela aday olması tamamda merkezin baskısı demokrasi açısından kötü. Ak parti de de en azından bir aday çıkması cesareti bekliyoruz . Demokrasi den vazgeçtik
Artık eski malatyada yok öznur ahmet ve hacı ya oyda yok sizi istemiyorum reisin yanindayim…
Öznur Hanım,AKP nin genel başkanlık seçiminde neden rakip çıkmıyor?.
CHP nin kin de,aday çıkıyor ve adaylar yanyana oturabilir.