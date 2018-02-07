AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, “CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü.” dedi.

Çalık, AKP Malatya İl Başkanlığı binasında düzenlenen toplantıda il ve ilçe gençlik kollarıyla bir araya geldi.

Malatya’da ilçe, kadın ve gençlik kongrelerini tamamladıklarını hatırlatan Çalık, il başkanlığı kongresinin ise 24 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

-“ Seçimlerdeki 8-0’dan sonra 9-0’a adım adım ilerliyor”

Konuşmasında CHP’nin genel kurulu hakkında da değerlendirme yapan Çalık; “CHP, iki gün evvel bir kongre yaptı. Kongre öncesi söylenen cümlelere dönüp bir bakmak lazım. Türkiye’de demokratlıktan ve diktatör bir yönetim olduğundan bahseden CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun kongrede sergilemiş olduğu tavrı hepimiz gördük. Kimin diktatör kimin demokrat olduğunu tüm milletimiz gördü. Önce sen CHP’nin içerisinde demokrasiyi tesis edeceksin, yenilmiş olduğun seçimlerin hesabını sana oy verenlere vermek zorundasın. Sonra Türkiye ile yerlilik ve millilik cümlelerini sarf edeceksin. CHP Genel Başkanı’nın ve zihniyetinin gayri yerli ve gayri milli olduğunu hepimiz gördük içine seçtiklerinden. Seçimlerdeki 8-0’dan sonra 9-0’a adım adım ilerlemeye çalışan Kılıçdaroğlu’na 2019’da gereken cevabı milletimiz verecek. Makinistliğini yapmış olduğu trene milletimiz binmeyecek.” İfadelerini kaydetti.

– “Artık eski Türkiye yok”

AKP Yeşilyurt İlçe Başkanlığı’na hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Çalık, “ABD’nin DEAŞ’ı ortadan kaldırmak üzere vermiş olduğu sözde mücadeleyi diğer terör örgütleri için de vermek gerekir. DEAŞ’la en büyük mücadeleyi Türkiye vermiştir. Bugün Türkiye, PKK, PYD, KCK, DEAŞ ve FETÖ’nün yapmış olduğu tahribatı ve terör saldırıların tamamını ortadan kaldırmak için mücadele ediyor. Türkiye güçlü bir ülkedir. Artık ne yaptığını, ne yapacağını herkes çok iyi biliyor. Artık eski Türkiye yok. Bizim güçlü Türkiye fotoğrafımızın daha da güçlenmesi için terör örgütleriyle mücadele edeceğiz. Bizimle birlikte mücadele eden ülkelere teşekkür ediyorum. Terör örgütlerini güçlendiren ülkelerin de haddini bilmesi gerektiğini tüm dünyaya duyuruyorum. Terör örgütleriyle mücadelemiz sonuna kadar devam edecek.”

Çalık’ın ziyaretlerine Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AKP İl Başkanı Hakan Kahtalı ile Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat da katıldı.

Bu arada, Malatyasporlu taraftarlar tarafından Çalık’a isminin yazılı olduğu Evkur Yeni Malatyaspor’un forması hediye edildi.

Bülten- malatyahaber.com