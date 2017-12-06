Artık Komisyon Başkanı Değil

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını bir dönem yürüten AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan, partisi tarafından bu göreve yeniden aday gösterilmedi. Dışişleri Komisyonu Başkanlığına ise AKP’li İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır seçildi.

TBMM’de 2 yıllık yeni dönem için İhtisas Komisyonları seçimi yapıldı. Dışişleri Komisyon Başkanlığını 2 yıldır sürdüren AKP Malatya Milletvekili Taha Özhan partisi tarafından yeniden aday gösterilmezken, yerine AKP İstanbul Milletvekili olan eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakerecisi olarak da görev yapan eski Büyükelçi Volkan Bozkır getirildi.

Özhan, eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun danışmanı iken AKP’den Malatya milletvekili adayı gösterilmiş ve milletvekili olmuş, daha sonra da TBMM Dışişleri Komisyonu Bakanlığı görevine seçilmişti.

Bu arada, 2’si AKP’li 1’i CHP’li 3 Malatya Milletvekili çeşitli komisyonların üyeliklerine seçildiler.

Buna göre: AKP Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar Dışişleri Komisyon Üyeliğine, AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu Üyeliğine, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi oldular.

Yeni Malatya Gazetesi- malatyahaber.com