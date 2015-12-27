Arslantepe höyükte 1976 yılından beri fiilen kazı çalışmaları yapan Roma Lasepianza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane’ ye İnönü Üniversitesi tarafından Fahri Doktora Unvanı verildi.

Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 33. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nda Arslantepe Höyük Ören’de 1976 yılından beri fiilen kazı çalışmaları yapan Roma Lasepianza Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Marcella Frangipane’ye İnönü Üniversitesi Senatosu kararı gereğince kazılarla; bölgedeki ilk merkezi kent yerleşiminin ortaya çıkarılması, kazı alanında yapılan diğer önemli arkeolojik çalışmalar ile Malatya ve Türkiye sanat tarihine bilimsel ve kültürel açıdan yaptığı katkılarından dolayı “Fahri Doktora Unvanı” takdim edildi.

Rektör Prof. Dr. Cemil Çelik, “Artık Malatyalılaşmış, bizden birisi olmuş, üniversitemizin fahri doktorasını vermek ve üniversitemizin Güzel Sanatlar Fakültesi akademik elbisesini giydirmekten büyük bir onur duyuyorum” dedi.

Törende konuşan Prof. Dr. Marcella Frangipane, Hissettiklerimi ifade etmem oldukça zor. Çünkü bu fırsat ve değerli sıfatın bana uygun görüldüğü bu yer benim için oldukça anlamlı ve etkileyici. Arslantepe’de İtalyan Arkeolojik Kazı heyetinin 50. yılını kutlaması, Arslantepe’nin müze haline getirilerek halka açılması, 33. Uluslararası Kazı Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu’nun ilk defa Malatya’da gerçekleştirilmesi ve benim gibi yıllardır bu harika ülkede çalışan pek çok meslektaşımın burada bulunması. Kendimi adayarak ve karşılığında bilimsel anlamda ve insan olarak pek çok doygunluğu yaşadığım bu yerde hayatımın 35 yılını geçirdim. Burada hocalarım Salvatore Puglisi ve Alba Palmieri sayesinde olgunlaştım, insana özgü deneyimlere ve olağanüstü arkeolojik girişimlere tanıklık etme fırsatı yakaladım. Onlardan arkeolojiyi ve geçmişteki ve günümüzdeki hakları ile birlikte bu yeri sevmeyi öğrendim. Arslantepe’de yıllardır devam eden çalışmalar bana, arkeolojide anlamlı sonuçlara ulaşabilmek için zaman, uzun bir zamana ihtiyaç olduğunu, belirli bir stratejinin ve istikrarlı bir uyumun sağlanacağı bir ekibin olması gerektiğini öğretti. Ayrıca ortak bir proje gerçekleştirmek için katkı sağlayan, yaratıcı insanlara ihtiyaç olduğunu gösterdi. İşte bu nedenle gerek bilimsel yönden ve gerekse insanı bir uzlaşıya gereksinim var. Ayrıca bu uzun soluklu çalışmalar bir yerin tarihini gerçekten anlayabilmek için günümüzü de anlamamızın kaçınılmaz olduğunu ve bilginin maceranın herkesle paylaşarak bir anlamda onun bir parçası olmamız gerektiğini öğretti” şeklinde konuştu.

Arslantepe’nin bulunduğu Orduzululara da dostluklarından ve kazılarda işçi olarak yaptıkları desteklerden dolayı da teşekkür eden Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe’de 40 yıl bekçilik yaparak, geçtiğimiz yıllarda vefat eden Muharrem Perçin’i de andı.

Prof. Dr. Marcella Frangipane, Arslantepe Açık Hava Müzesi’nin 25 Mayıs Çarşamba günü saat 17.00’de açılacağını ve tüm Malatyalıları açılışa davet ettiğini kaydetti.