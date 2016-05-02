Artık Öğrenim Belgesi İstenmeyecek

MOTAŞ ve İnönü Üniversitesi arasında, öğrenci bilgilerinin web ortamında paylaşılması konusunda protokol imzalandı. Böylece, öğrenciler kart başvurusu ve vize işlemleri sırasında belge ibraz etmeden sistem üzerinden kontrol edilerek işlemlerini tamamlayabilecek. Kart başvurusu sırasında ise artık vesikalık fotoğraf istenmeyeceği, fotoğrafların başvuru sırasında kart merkezinde çekileceği öğrenildi.

MOTAŞ Genel Müdürü Enver Sedat Tamgacı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Günümüzde her şeye çok kolay ulaşılabiliyor. Bu manada bürokratik işlemleri en aza indirgemek, kırtasiye israfını azaltmak için başlattığımız çalışmalar neticesinde öğrencilerimize kart başvurularında istenen öğrenim belgesini ve vesikalık fotoğrafları işlemlerimizden kaldırdık. Malatya Kart başvurularında talep edilen öğrenci belgeleri hem üniversite için ciddi bir kırtasiye maliyeti doğurmakta hem de kurumumuz için bu belgelerin saklanması ağır sorumluluk getirmektedir. Bu durumların ortadan kaldırılması için İnönü Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ile öğrenci bilgilerinin web ortamında paylaşılması konusunda protokol imzaladık. Bu protokol ile artık öğrenciler kart başvurusu ve vize işlemleri sırasında belge ibraz etmeden sistem üzerinden kontrol ederek işlemlerini tamamlayabilecekler. Aynı zamanda yeni kayıt yapacak olan öğrenciler için de okullar açılmadan önce ulaşım kartlarının hazırlanması sağlanmış olacak.” dedi.

“Yeni başlattığımız uygulamada vesikalık fotoğraf talebinde bulunmuyoruz.” diyen Tamgacı; “ Kart için başvuranların fotoğrafları başvuru sırasında kart merkezimizde çekilerek kartlara basılmaktadır. MOTAŞ olarak amacımız 2016-2017 eğitim öğretim döneminde öğrenci ve öğretmenler için tüm işlemlerin web servisler üzerinden yapılmasını sağlayarak kırtasiye yükünden okullarımızı kurtarmaktır. Böylece işlemler daha hızlı ve zamanında yapılarak zaman ve kâğıt israfının önüne geçilmiş olacaktır” dedi.

Tamgacı, kart başvurularında 17 yaş altındaki öğrencilerden ‘öğrenim belgesi’ istemeyeceklerinin de sözlerine ekledi. Ayrıca Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar neticesinde üniversite ile yapılan protokolün benzerinin yapılacağını ve aynı sistemin Milli Eğitim camiası için de geçerli olacağını ifade etti.

Kaynak : Bülten