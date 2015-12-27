“Artık Puan Kaybı İstemiyoruz”



Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Yeni Malatya Spor’un teknik direktörü Ali Güneş, Tokatspor’u yenerek, galibiyet hasretine son vermek istediklerini söyledi.



Tokatspor maçına en iyi şekilde hazırlandıklarını kaydeden Güneş, “Tokatspor ile kendi sahamızda karşılaşacağız. Sahamızda çok puan kaybettik. Bunun yanında 4 haftadır galibiyete hasretiz. Kendi sahamızda oynamanın avantajını kullanıp, taraftarlarımızın da desteğiyle beraber bu maçtan galip ayrılmak istiyoruz. En azından bir galibiyet sevinci yaşamak istiyoruz. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman o puan kaybı yaşadığımız maçlarda galibiyeti hak etmemize rağmen ya dikkatsizliğimizle alakalı ya da net pozisyonları kullanamamamız nedeniyle puan kayıpları yaşadık. O nedenle Tokatspor’u mağlup ederek, galibiyet hasretine son vermek istiyoruz. Tokatspor ligde sıkıntılı günler yaşayabilir. Ama sonuçta bir camia. Biz Tokatspor’un içinde bulunduğu durumu göz ardı etmeden hem fiziksel açıdan hem de teorik olarak bu maça en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz. İnşallah maçtan sonra alacağımız puanlarla galip gelmenin mutluluğunu yaşayacağımıza inanıyorum” dedi.



Güneş, iç sahada puan kaybına tahammülleri olmadığını belirterek, “İç sahada artık puan kaybı yaşamak istemiyoruz. Çünkü çok puan kaybettik. Bu kaybettiğimiz puanlarda hem ligde iddialı olmamızı hem de rahat konuşmamızı engelledi. İç sahada oynadığımız maçları bundan sonra kazanmak istiyoruz. Deplasmanda zaten iyi bir çizgimiz var. İlk yarıda alacağımız azami 20 puan ilk 5’ten çok fazla uzaklaşmamamızı sağlayacak” diye konuştu.



Bu arada Yeni Malatya Spor, Tokatspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Diyarbakırspor maçında sakatlanan kaleci Mesut ve Gökhan ile Gaziosmanpaşa maçında sakatlanan Enis antrenmanda yer almadı. Enis’in belinde ağrı olduğu ve tedavisinin yoğun şekilde devam ettiği bildirildi. Öte yandan Hafif sakatlığı bulunan forvet oyuncusu Tahir Kurt ise, takımla birlikte çalıştı. Enis ve Tahir’in Tokatspor maçına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.



Öte yandan Yeni Malatya Spor ile Tokatspor arasında Pazar günü 13.30’da Malatya İnönü Stadı’nda oynanacak müsabakanın hakemleri belli oldu. Karşılaşmada Muhammet Başkan düdük çalacak. Başkan’ın yardımcılıklarını ise Murat Yenice ve Yılmaz Başkan yapacak.

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