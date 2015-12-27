‘Artık Tahlil Yapmıyoruz’

Domuz gribi birçok yerde olduğu gibi Malatya’da da günden güne yaygınlaşırken, sağlık ocaklarında domuz gribi aşısı yapılmaya başlandı. Domuz gribi tahlillerinin ise durdurulduğu bildirildi.

Malatya’da bugüne kadar 2 kişinin domuz gribinden hayatını kaybettiği Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanırken, domuz gribinden hastanelerde yatanlar konusunda ise açıklama yapılmıyor. Arguvan ilçesinde okullar 4 gün ve Doğanşehir ilçesinde ise 3 gün tatil edilirken, özellikle çocukların domuz gribine yakalanmaması için önlemlerin arttırıldığı vurgulandı.

Bu arada, Fırat Sağlık Ocağı Başhekimi Ümit Keskinkılıç yaptığı açıklamada, “Artık gelen bütün grip vakaları domuz gribi sayıyoruz. Ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığı tahlil yapmayı durdurdu. Özellikle özel hastanelerde yapılan hızlı testler yüzde 80 oranında yanlış sonuç verdiğinden, özel hastanelerde de tahlil yapılması yasaklandı” ifadelerini kullandı.

Keskinkılıç, bugünden itibaren sağlık ocağında domuz gribi aşısı yapılmaya başlandığını kaydetti.

Sağlık ocağına muayeneye gelen hastalar ise, domuz gribi aşısı olma konusunda tereddütlerini dile getirip, “Sayın başbakan aşı olmayacağım diyor, sağlık bakanı aşı olun diyor. Biz de şaşırdık” ifadelerini kullandılar.

Diğer yandan, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bulut ise, Arguvan ilçesinde 4 gün ve Doğanşehir’de 3 gün okulların tatil edildiğini hatırlatarak, “Arguvan’da domuz gribinden etkilenen öğrenci sayısı yüzde 26 civarındadır” ifadelerini kullandı.

Bulut, “Merkezdeki okullardaki vaka sayısı, okula gelmeyen öğrencileri tespit bakımından okul müdürleriyle toplantı yaptık. Vaka sayısı artınca bilgi akışı sağlanması konusunda müdürlerle görüştük. Müdürlere konunu önemini anlattık” dedi.