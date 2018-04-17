Artvin Hopa- Fatsa Belediye Maçı Malatya’da

2017-2018 Sezonu Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off maç programı açıklandı. Buna göre, Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması 22 Nisan Pazar günü 15.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

2017-2018 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 1. Kademe Play-Off müsabakaları 21-22 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak.

12 grup birincisinin oynayacağı 6 müsabaka sonunda galip gelen 6 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. Bu müsabakalarda mağlup olan 6 takımın karşılaşacağı 2. Kademe Play-Off müsabakaları sonunda galip gelen 3 takım daha TFF 3. Lig’e yükselme hakkını elde edecek.

TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Amatör İşler Kurulu Başkanı Ali Düşmez, Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off maçlarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Türk futbol kamuoyunun tüm dikkati, bir kez daha Spor Toto BAL’da oynanacak Play-Off maçları üzerinde toplanacak. İnanıyorum ki, yöneticilerimiz, teknik direktörlerimiz, futbolcularımız ve taraftarlarımız sadece mensup oldukları kulüplerin değerleri değil, amatör futbolun marka değeri için de mücadele edecektir. Bu nedenle milyonları peşinden koşturan güzel oyun, Fair Play ruhundan bağımsız düşünülemez. Eminim Play-Off maçları katılımcı tüm takımlar arasında dostluk üzerine kurulu bir gelecek inşa edecektir. Tüm takımlarımıza TFF Başkanı Sayın Yıldırım Demirören, Yönetim Kurulu arkadaşlarım ve şahsım adına başarı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Spor Toto BAL 1. Kademe Play-Off maçları kapsamında Artvin Hopaspor-Fatsa Belediyespor karşılaşması 22 Nisan Pazar günü 15.00’da Yeni Malatya Stadyumu’nda oynanacak.

Yeni Malatya Gazetesi