Aşçı Yardımcılığı Kursunu Tamamladılar

Yeşilyurt Belediyesi, İŞ-KUR Malatya Bölge Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezinin katkılarıyla düzenlenen Aşçı Yardımcılığı Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen özel bir programla sertifikaları takdim edildi.

Yeşilyurt Belediyesi İŞGEM tarafından işletilen Recai Kutan Parkı Barguzu Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen etkinliğe Vali Ali Kaban’ın eşi Neriman Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Bakanı Ahmet Çakır’ın eşi Zehra Fatma Çakır, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın eşi Yasemin Polat, Yeşilyurt Kaymakamı Ali Sakar’ın eşi Çiğdem Sakar, AKP İl Başkanı Hakan Kâhtalı’nın eşi Sadiye Kâhtalı, İl Emniyet Müdürü Dr.Ömer Urhal’ın eşi Kadriye Urhal, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, AKP Malatya Kadın Kolları Başkanı Aynur Oğuzhan, AKP İlçe Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AKP İl ve İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyeleri, Kurs Öğretmenleri ve kursiyerler katıldı.

“SERTİFİKA ALMAYA HAK KAZANAN KURSİYERLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM”

Kursiyerlerin yaptıkları birbirinden lezzetli yemeklerin tanıtıldığı programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Meltem Kavuk, “Kadın ve Yaşam Spor Merkezimizde düzenlenen Aşçı Yardımcılığı kursuna desteklerini esirgemeyen İŞ-KUR Bölge Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezimize öncelikle çok teşekkür ediyorum. Yemek kültürü bizim kadim medeniyet kültürümüzün vazgeçilmez parçalarındandır. Yeşilyurt İlçemizde ikamet eden bayanlarımızın hem meslek sahibi olmaları hem de ev bütçelerine katkı sağlamak adına açılan bu kursumuzu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimizi tebrik ediyorum” diye konuştu.

“700 FARKLI YEMEK VE TATLI SERGİLENDİ”

Kurs hakkında bilgiler paylaşan Kavuk, “İŞ-KUR Müdürlüğümüz tarafından ders programları ayarlanan kursumuza katılan bayanlarımız başta çorba, yemek, tatlı, turşu ve yöresel yemeklerimizden oluşan 15 ayrı kategoride 700’e yakın ürün ortaya çıkardılar. Yapılan yemek ve tatlıların genel değerlendirmesinden sonra başarı belgesini almaya hak kazanan kursiyerlere katılım belgelerini takdim edeceğiz. Programın ikinci aşamasında ise Pasta Usta Yardımcılığı kursumuz gerçekleşecektir.” şeklinde konuştu.

Kurs sonunda başarılı bulunan bayan kursiyerlere katılım belgeleri takdim edilirken, dereceye giren yemek ve tatlılarda davetlilere ikram edildi.

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