Asfalt Çalışmaları Başladı

Malatya İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği Yol ve Ulaşım Hizmetleri, yeni sezon asfalt yama çalışmalarına başladı.

Yama çalışmalarına Havaalanı -Aşağı Örüşkü Köyü Grup Yolu’ndan başlayan İl Özel İdaresi, 2012 yılında kırsalda 2 milyon lira bedelli 408,3 km. asfalt yama gerçekleştirdiği açıklandı.

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İrfan Kaya, Akçadağ İl genel Meclisi Üyesi Battal Tuncal ve Nuri Karataş ile beraber Havaalanı-Aşağıörüşkü yolunda yapılan asfalt yama çalışmalarını yerinde incelediler.

İrfan Kaya, yaptığı açıklamada, ’’Meclis üyelerimizle birlikte burada yapılan çalışmaları yerinde incelemek için geldik. Meclis üyelerimiz, encümenlerimiz ve muhataplarımızla koordineli çalışarak işlerimizi yapmaktayız. Havaalanı yolundan başlayıp Aşağörüşkü Grup Yolu Esenlik, Karamağra ,Derinboğaz köylerine kadar 17 km. asfalt yaması yapacağız. Asfalt yama çalışmalarımız diğer köylerimizde de devam edecek” ifadelerini kullandı.

Akçadağ İl Genel Meclisi üyelerinden Battal Tuncel ise, ’’17 km’lik bir grup yolunda asfalt yama çalışması buradan başladı. Bu çalışmaları vatandaşın ayağına götüren tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Akçadağ İl Genel Meclisi Üyesi Nuri Karataş da, yapılan çalışmaların çok yerinde olduğunu belirterek, “Bu çalışmada bulunan asfalt yama ekibinin gayretlerini görünce işlerin hızla devam edeceğini gördüm. Özveri ile çalışıyorlar hepsine teşekkür ederim”şeklinde konuştu.

Aşağıörüşkü Köyü Muhtarı Hüseyin Karaduman ise, ’’ Aşağıörüşkü Köyü Grup Yolu diye anılan ve 15 köyün yolunun geçtiği bu yolda asfalt yama çalışması yapılıyor. İl Özel İdaresi her zaman yanımızda oldu. Katkılarında dolayı herkese teşekkür ederim’’ dedi.