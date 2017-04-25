‘Asfaltlandı, Trafik Azaldı’

Yeni İlçe ve Köy Terminalinin taşındığı bölgede, yoğunluğa bağlı düzenlemeler yapan Büyükşehir Belediyesi, Bentbaşı Mahallesi sınırları içinde bulunan Bent Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Caddenin devamı olan Okul Sokağı geçtiğimiz haftalarda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki trafik sirkülasyonunu azalttı.

2.2 km asfaltlama yapıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından ayrıca; İlyas Mahallesi Emirgan Caddesi, Gül Kokusu Sokağı, Serçe Sokak, Bentbaşı Mahallesi Şehit Hakan Altürk ve Özgür Sokağı ile terminalin batı girişinde bulunan otopark alanının yanısıra, otoparka girişin olduğu sokakta da asfaltlama çalışması yaptı.

2.2 kilometrelik asfaltlama çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmalarda 2200 ton asfalt malzemesi kullandı.

Genel Sekreter Turan’dan inceleme

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan Turan, bazı genel sekreter yardımcıları, daire başkanları ve şube müdürleriyle birlikte yapılan çalışmaları inceleyerek, sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Altyapısı tamamlanan cadde ve sokakları hizmete açmak için var güçleriyle çalıştıklarını belirten Genel Sekreter Turan, “Yeni İlçe ve Köy Terminalinin bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını kısa bir zaman zarfında karşıladık. Bölgenin sorunlarını büyük ölçüde çözdük. Terminale direkt giden Bent Caddesi çevre düzenleme çalışmaları ile birlikte tamamlanarak, hizmete sunuldu. Terminalin doğusunda bulunan Emirgan Caddesini de asfaltladık. Yine terminalimize gidiş-gelişleri kolaylaştıracak 5 sokağımızı daha asfaltladık.

Bu çalışmaların bitmesi ulaşımı daha da rahatlatacak. Benzer yatırımlarımızı Malatya’nın değişik bölgelerinde sürdürüyoruz. Tek amacımız, en kısa sürede çalışmaları tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak. Bunun için özverili çalışan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum” dedi.

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