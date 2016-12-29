Asgari Ücret Net 1404 TL Oldu

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün son kez bir araya geliyor. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu açıklayacak. İşçi, işveren, hükümet yeni ücret için ne talep ediyor? İşte son durum…

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2017’de geçerli olacak asgari ücreti bugün yapacağı toplantıyla belirleyecek. Tarafların zam oranında anlaşması halinde, yeni asgari ücret rakamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu tarafından açıklanacak.

Yaklaşık 6,5 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde sona yaklaşıldı. İlk toplantısını 6 Aralık’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında, ikinci toplantısını 12 Aralık’ta Türk-İş Genel Merkezinde, üçüncü toplantısını 21 Aralık’ta Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunda (TİSK) düzenleyen komisyon, dördüncü ve son olması beklenen toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapacak.

İşçi kesimini Türk-İş’in, işveren kesimini ise TİSK’in temsil edeceği yarınki toplantıda tarafların zam oranında anlaşması halinde, milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret rakamı Bakan Müezzinoğlu tarafından kamuoyuyla paylaşılacak.

TÜRK-İŞ’İN TALEBİ BİN 600 TL

Daha önceden yapılan 2 toplantıda işçi kesimini temsil eden Türk-İş 2016’da bin 300 TL’ye yükseltilen asgari ücret için bin 600 TL talebinde bulunmuştu.

DİSK: VERGİ DIŞI BIRAKILSIN

DİSK (Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu), ise asgari ücretin tamamen vergi dışı bırakılması gerektiğini ifade etmiş, en az net 2 bin TL olması gerektiğini belirtmişti.

İŞVEREN ZAM İSTEMİYOR

Öte yandan işveren ise DİSK’in ve Türk-İş’in önerilerine karşın herhangi bir zamdan yana olmadığı belirtiliyor.

TÜİK NE DEMİŞTİ

TİSK’in ev sahipliğindeki üçüncü toplantıda ise Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri “ağır” işlerde çalışan bir işçinin aylık net yaşam maliyetini bin 668 lira 90 kuruş olarak açıklamıştı.

BAKAN: 1300 LİRA YETERLİ DEĞİL

İşçi kesiminin 1600 TL’lik talebine karşın işverenler, geçen yılki artış nedeniyle zam yapılmaması gerektiğini belirtiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, asgari ücret görüşmelerine ilişkin son açıklamasında şunları söyledi: “Bugün için asgari ücret bin 300 lira. İşverenle ve işçi temsilcilerimizle konuşuyoruz. Burada bir tarafın kısa süreli mutlu olması ve geçici mutluluklar yerine iki tarafın da birlikte az da olsa mutlu olduğu ama kalıcı ve sürdürülebilir yarınları planlamak istiyoruz. Bin 300 lira yeterli değil. Daha iyi olması gerekir. Daha iyi nasıl yapacağız? Ekonomiyi büyüterek, dünyayla rekabette daha güçlü olarak ve büyüyen ekonomide, çoğalan yatırımlarda daha çok istihdam alanları üreterek inşallah bunu daha iyi noktalara taşıyacağız.”

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET BİN 300 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt bin 647 lira, vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net bin 300 lira 99 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlilerinde ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net bin 399 lira 95 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti ise bir işçi için bin 935 lira 23 kuruş düzeyinde. Bunun bin 647 lirasını brüt asgari ücret, 255 lira 29 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 32 lira 94 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.