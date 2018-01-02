“Asgari Ücretle Bugün 51 Kilo Et Alınabiliyor”
AKP Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, parti binasında düzenlediği basın toplantısı ile geride kalan 2017 yılını değerlendirdi.
Milletvekili Şahin, AK P hükümetlerinin yaptığı hizmetlerin vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığını belirterek, ancak bazılarının bu hizmetleri çekemediğini söyledi. Halkın refahı ve mutluluğu için yaptıkları her düzenlemeye ana muhalefet partisinin her zaman karşı çıktığını belirten Şahin, “Yüce milletimizin beklemiş olduğu düzenlemelerin, milletimizle buluşmamasına engel olmak için mecliste çok şiddetli bir muhalefetle karşı karşıya kalıyoruz” dedi.
Tüm engellemelere karşı milletin kendilerinden istemiş olduğu talepleri yerine getirmek için mücadele ettiklerini ifade eden Şahin, bu durumunda kendilerini ziyadesiyle mutlu ettiğini dile getirdi.
15 Temmuz 2016’da yaşanan hain bir darbe girişimine de değinen Şahin, “Biz hep şunu söylüyoruz. 60 darbesinden hesap sorulsaydı 71 darbesi olmazdı. 71 muhtırasına hesap sorulsaydı 80 darbesine cüret edemezlerdi. 80 darbesine hesap sorulsaydı 28 Şubat süreci yaşanmazdı” ifadelerine yer verdi.
2002 tarihinde kurulan AKP’nin karşısına bir çok sıkıntı ve tezgah kurulduğunu kaydeden Şahin, “Seçilmiş olanların, atanmışların mahiyetine girmemesi için biz 2002 yılından itibaren Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde dik bir duruş sergiledik” ifadelerini kullandı. Son çıkan KHK’ya yönelik eleştirilere de değinen Şahin, 15 Temmuz’da canını ortaya koyarak darbeye direnen sivil halkın ileride sıkıntı yaşamaması adına böyle bir düzenlemeye gidildiğini hatırlattı.
Açıklanan asgari ücretle ilgili de düşüncelerini paylaşan Milletvekili Şahin, “2002 yılında 184 TL’lik asgari ücretle 20,6 kilogram et alınırken bugün asgari ücretle 51 kilogram et alınabiliyor. Nereden nereye geldik ama yeter mi yetmez. Devletin gücü ve imkanları neye elveriyorsa o şekilde bu arkadaşlarımızın da hayat standartlarını yükseltmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.
Malatya’ya yapılan yatırımlardan da bahseden Şahin, AKP hükümetleri döneminde Malatya’ya toplamda 16 milyar TL tutarında yatırımın yapıldığını söyledi.
iha
EYYYY AKP Vekil Mustafa Şahin bu Et ne eti Dana mı? Sığır mı? Yoksa Kuzu pirzola mı? Kemikli mi? kemiksi mi?
Senin hesabına göre o zaman 8.93 TL olan et 31,43 TL çıkmış yani et fiyatı 4 kat artmış ayrıca 31 TL hangi kasap Malatya da et satıyor bildiğin bir yer varsa söyle esenlikte bile en düşük et 37 TL.
Asgari ücret 184 TL iken 1 litre benin 1.7 liraydı
Şimdi 1. litre benzin 5.35 olmuş bunu neden söylemiyorsun
Malatya belediyesi MOTAŞ biletinde artış ne kadar onu neden söyleniyorsun Bir doğru açıklama yapın et alamayan insanlarla dalga geçmeyin
Sayın Vekil et anca kurban bayramına. Sayın bakanın ise sıfır araba almayı hesap yapıyor. Peki senin maaşınla kaç kilo et alınıyor. Acaba o maaşı hakettin mi? Malatyaya kayısıya ne yaptın? Hı hak edersen de ki benim maaşla da bu kadar et alıyorum de. Milleti artık uyutmayı bırakın
Evi arabayı sat + asgari ücret ete yatırım yapmı diyorsun sayın vekil herşey etten ibaretmi asgari ücretli adamın evine ayda 1 kg et girerse şükür diyor.