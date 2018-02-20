ASGD’de Avcı İstifa Etti, Çelik Geldi

Anadolu Spor Gazetecileri Derneği (ASGD) Malatya Şubesinde Fatih Avcı’dan boşalan Başkanlığa Akif Çelik getirildi.

Yaklaşık 1 yıldır ASGD Malatya Şube Başkanlığı görevini yürüten Fatih Avcı (masada oturan) görevinden istifa ettiğini duyururken Başkanlığa daha önce de bu görevi yürüten Akif Çelik’in getirildiği öğrenildi.

Öte yandan eski Başkan Fatih Avcı istifa mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anadolu’da büyük zorluklar altında görevini gerçekleştiren sevgili spor medyasının içerisinde yer alan meslektaşlarımla ASGD çatısı altında yürüttüğümüz Malatya Şube Başkanlığı görevimden uygun gördüğüm nedenlerden ötürü istifa ediyorum. Birlikte çalıştığım yönetim kurulu arkadaşlarımla kısa dönem içerisinde futbol turnuvası, geleneksel yılın spor adamları gecesi, birçok birlik beraberlik yemekleri, spor yatırımları ve tesisleşmeler için çeşitli ziyaretler ve spor camiamız için kombine bilet çalışması gibi yoğun bir faaliyet döneminde bulunduk. Bu süre zarfında yönetimdeki arkadaşlarıma, basın emekçisi üyelerimize ve ASGD genel merkez yönetimimize teşekkür ediyorum. Aldığım kararın spor basınımıza ve spor camiamıza hayırlı olmasını diliyor, göreve devam edecek meslektaşlarıma başarılar diliyorum.”

iha

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