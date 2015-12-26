Asılsız İhbar Sıkıntısı

Malatya İl Sağlık Müdürü Dr. Hacı Bayram Zengin, Malatya’da 112’ye gelen ihbar sayısının bir ayda 3 bini bulduğunu ancak, bunun 5 katı asılsız ihbar gelmesinin verilen hizmeti aksattığını belirtti.

Zengin, yaptığı açıklamada, 112 sağlıkta dönüşüm projesinin, Türkiye’de ulaşılamayan hasta kalmaması konumunda çok önemli olduğunu belirtti. Zengin, “Tabi biz de Malatya’da ciddi anlamda bir ambulans filosu oluşturduk. 48 ambulans ve 2 paletli ambulans ile hizmet vermekteyiz dedi.

112’ye yapılan bütün ihbarların doktor kontrolünde yazılı ve sesli olarak kayıt altına alındığını kaydeden Zengin, 24 saat süreyle hekim arkadaşımız bütün telefonları kayıt altına alıyor. Aynı zamanda entegre sistemle Sağlık Bakanlığına da geçiyor. 7 gün 24 saat ambulans hizmeti veriyoruz. 1 ay içerisinde Malatya’da meydana gelen vakalarda ortalama 3 bin hastaya bakıyoruz. 2007 yılına baktığımızda en fazla Temmuz ayında ambulanslarımız vakaya çıkmışlar. 3 bin 152 vakaya çıkılmış. Yaz aylarında ambulans çıkışlarımız artmış. Trafik kaza sayısı yazın artmış ifadelerine yer verdi.

Asılsız ihbarların gerçek vakalara göre daha fazla olduğunu belirten Zengin, Biz 3 bin vakaya çıkmışız, bunun 5 katı asılsız ihbar gelmektedir. Asılsız ihbar dediğimiz yani zaman geçirmeye yönelik 112’yi aramalar. Çocuklarını eğlendirmek için 112 telefonlarını kullanmasınlar. Kullandıkları ve boşa harcadıkları her dakika bizim için en önemli dakikalar. Biz belki asıl olan bir ihbarı kaybedebiliriz. Bizim için ihbar ihbardır. Biz ihbarları asıllı yada asılsız diye değerlendirmiyoruz. Özellikle poliklinik saatlerimiz geçtikten sonra ambulans hizmetleri artıyor. 112 acil sağlık hizmeti veren bir kurum gibi algılanıyor. Bu böyle değil. 112 müracaat eden hasta aciliyet sevk eden ve kendisi gelemeyen vakalardan sorumlu. 2007 yılı içerisinde biz bütün hastalara ilk 10 dakika içerisinde ulaşmışız. Hastaya ulaşabilme süremiz 10 dakika. Bütün Malatyalılar şunu bilsin; 24 saat 112 olarak hizmet vermekteyiz. Fakat şunu bilsinler ki 112 çocuklarını eğlendirmek veya sağlık problemlerini soracakları bir merkez değil. Bu konuda hassasiyet ve duyarlılık bekliyorum dedi.