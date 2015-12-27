Asiltürk Kızını Evlendirdi

Saadet Partisi (SP) Malatya İl Başkanı Mehmet Asiltürk’ün kızı Şeyma, Bilgisayar Programcısı Furkan Topgül ile hayatını birleştirdi.

Şeyma Asiltürk (Topgül) ile Furkan Topgül’ün nikah törenleri, kalabalık bir davetli topluluğunun da katılımıyla Rüya Düğün Salonu’nda yapıldı. Mevlid ve Kur’an-ı Kerim’in okunduğu törende, genç çiftin nikahlarını Battalgazi İlçesi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan kıydı. Şeyma Asiltürk’ün nikah şahitliklerini babasının amcası olan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Yalman, Furkan Topgül’ün nikah şahitliğini ise Nurettin Mavuk ve Metin Topgül yaptılar.

HABER-FOTO: Mehmet GÖRESİYE